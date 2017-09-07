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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 18:11

Просмотров: 1188

В Актау из-за шторма на берег вынесло яхту «Диана»

Происшествие случилось в результате срыва якоря. Пострадавших нет. Об этом рассказал член яхт-клуба «Бриз».

Фото Рашида Исмагилова
Инцидент произошел сегодня, 7 сентября. Причиной срыва якоря, как рассказал Виктор, член яхт-клуба, стали сильные волны.

- Яхта располагалась в 10-15 метрах от берега. Ничего страшного не случилось. Сейчас откачаем воду, уберём весь песок с судна и отгоним в яхт-клуб для дальнейшего осмотра, - рассказал Виктор.



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Комментарии ( 7 )

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Мимоза (Посетители) Сегодня, 20:33
не повезло Дианке))))
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 20:22
Это она испугалась прибывших в наш порт кораблей РФ и выскочила на берег. uhmylka
 
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Бендэр (Посетители) Сегодня, 20:14
Цитата: Suvorov30
Происшествие? И что? Скинуться надо?

НУ!, надо же о чем то писать.. crazy
Я!, сегодня, тоже в - этот (шторм), накат
свою "удочку" собирал, и не чего страшного...Тоже к берегу причалил... bravo нормально..
Якорить надо нормально.. smoke

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 19:17
Диана-каравелла сердец!
 
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Анри (Посетители) Сегодня, 19:11
Да, я бы это и яхтой не назвал, так лодка с парусом)
 
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Куратор (Посетители) Сегодня, 19:04
Стремная яхта на стремном якоре.. Бывает.
 
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  • Куратор
  • Бендэр
 Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 18:41
Происшествие? И что? Скинуться надо? Лодку - на берег , да ещё и на песок! Ужас!
Причиной срыва якоря, как рассказал Виктор, член яхт-клуба, стали сильные волны
Остальные-то яхты на месте!
 
 

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