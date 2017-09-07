В Актау из-за шторма на берег вынесло яхту «Диана»

- Яхта располагалась в 10-15 метрах от берега. Ничего страшного не случилось. Сейчас откачаем воду, уберём весь песок с судна и отгоним в яхт-клуб для дальнейшего осмотра, - рассказал Виктор.
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Комментарии ( 7 )
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