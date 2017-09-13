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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:08

Просмотров: 1536

В Актау разыскивают 10-летнего мальчика

Десятилетний Иван Коваленко вчера, 12 сентября, в 17:00 вышел из школы №5 в 4 микрорайоне, дошел до дома №40 и пропал. Об этом сообщила его бабушка Людмила Аристова.

Фото Ивана Коваленко предоставлено родственниками
По словам бабушки, Иван был одет в школьную форму - белая рубашка, черные брюки. С собой у мальчика был рюкзак темно-синего цвета.

- Вышел из школы с одноклассницей, дошел до дома №40 в 4 микрорайоне, затем направился в сторону дома №41. После его никто не видел. Мы сразу же сообщили в полицию, всю ночь и утро ищем, но безрезультатно. Если кто-то видел Ваню или владеет какой-либо информацией, просим сообщить нам или в полицию. Важна любая информация, - говорит Людмила Аристова, бабушка Ивана Коваленко.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего ребенка, родственники просят позвонить по телефонам: 102 или 52-49-16, 8 701 350 83 16, 8 707 330 61 68.

В Актау разыскивают 10-летнего мальчика


В Актау разыскивают 10-летнего мальчика


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Комментарии ( 8 )

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 Daisy (Посетители) Сегодня, 11:04
Нашли говорят ребенка. Везут домой
 
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Слушатель (Посетители) Сегодня, 11:04
Цитата: Екатерина Олефиренко
Сегодня, 11:00
люди кто готов пойти с нами на поиски в качестве волонтеров звоните 87789162418

уже нашли
 
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Екатерина Олефиренко (Посетители) Сегодня, 11:00
люди кто готов пойти с нами на поиски в качестве волонтеров звоните 87789162418
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Mestnyi
 tag_92 (Посетители) Сегодня, 10:53
Где родители ребенка? Возможно у них.
Дай Бог что бы нашли.

Жарко очень...может шапку снять!?
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 10:46
Осенние обострение, у кого-то?

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Куратор (Посетители) Сегодня, 10:29
Ищите в одном из названных домов.
 
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  • Ậбыρвалг
  • PoZitron
  • Mestnyi
  • tolk
  • OpOp
  • Mona
 Ai_aktau (Посетители) Сегодня, 10:23
Пусть найдется живым и невредимым!
 
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  • Усатый
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 Mona (Посетители) Сегодня, 10:17
Господи! Найдись, малыш!
 
 

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