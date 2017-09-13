В Актау разыскивают 10-летнего мальчика

- Вышел из школы с одноклассницей, дошел до дома №40 в 4 микрорайоне, затем направился в сторону дома №41. После его никто не видел. Мы сразу же сообщили в полицию, всю ночь и утро ищем, но безрезультатно. Если кто-то видел Ваню или владеет какой-либо информацией, просим сообщить нам или в полицию. Важна любая информация, - говорит Людмила Аристова, бабушка Ивана Коваленко.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего ребенка, родственники просят позвонить по телефонам: 102 или 52-49-16, 8 701 350 83 16, 8 707 330 61 68.