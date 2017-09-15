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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:56

Просмотров: 799

В Актау спасли тонущего 40-летнего мужчину

Происшествие случилось на побережье в 4А микрорайоне Актау. После оказания медицинской помощи мужчину отправили домой. Об этом рассказали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистау.

Фото предоставлено службой спасения
Инцидент, как рассказали в ДЧС Мангистау, произошел 14 сентября примерно в 16:20.

- Житель 32А микрорайона Актау купался в запрещенном месте на побережье 4А микрорайона Актау и стал тонуть в трех метрах от берега. Помощь тонущему мужчине оказали сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистау Руслан Ямгиев, Ермек Айдарбеков и Туребек Құлжабаев, - сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистау.

В Актау спасли тонущего 40-летнего мужчину


Мужчине оказали первую медицинскую помощь. Его жизни, как рассказали в ДЧС Мангистау, ничего не угрожает.

- Еще раз напоминаем жителям Актау: купаться на побережье от кафе «Айдын» в 15 микрорайоне до пляжа «Алина» в 7 микрорайоне запрещено. В прибрежной зоне 4А микрорайона, где много скал, и до яхт-клуба включительно купание также запрещено, - сообщила Гульнара Ходжабекова, пресс-секретарь ДЧС Мангистауской области.

В Актау спасли тонущего 40-летнего мужчину


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Комментарии ( 5 )

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djulia (Посетители) Сегодня, 12:03
Не проще ли сделать там с пирса лестницу, чтобы не пытались на камни залезать. По хорошему там можно классное место для купания организовать, но это никому не нужно..
 
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  • бася
  • kolu411
 Лесник (Посетители) Сегодня, 11:55
Его жизни, как рассказали в ДЧС Мангистау, ничего не угрожает.

Как это ничего не угрожает? Угроза его жизни живет в его голове.

Снимайте свой запрет, который не работает. Вместо нескольких тошниловок поставьте несколько спасательных станций. Немного денег пройдет мимо вашего кармана, дорогие слуги народа, но это же не смертельно, в конце-концов. Надеюсь, вы понимаете, к чему приведет в итоге страну вся ваша тухлая система.
 
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  • xerox
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 11:51
Больше похоже на постановку (Сразу два спасателя в жилетах с кругом даже в купальный сезон не наблюдал да еще и телефон на готове у третьего). Видимо хотят в том районе что-то построить.
 
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  • Лесник
  • madeka0
  • djulia
  • бася
 manwyk (Посетители) Сегодня, 11:38
Опять в камни полезли в неспокойное море.Что за люди,не доходит,нельзя в камни,если есть хоть малейшие волны,будет тебя бить о них и назад оттаскивать волной,снова бить и опять оттаскивать.И так до тех пор,пока не сдашься и не потонешь.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • Лесник
 шаман (Посетители) Сегодня, 11:34
купаться на побережье от кафе «Айдын» в 15 микрорайоне до пляжа «Алина» в 7 микрорайоне запрещено. В прибрежной зоне 4А микрорайона, где много скал, и до яхт-клуба включительно купание также запрещено
идите купаться на платные пляжи

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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  • sova
  • капучина
  • kolu411
  • Лесник
  • xerox
 master_kz (Посетители) Сегодня, 11:12
Это что? Имитация бурной деятельности?

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
http://rusnod.ru/ http://kpe.ru/
 
 

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