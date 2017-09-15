В Актау спасли тонущего 40-летнего мужчину

Инцидент, как рассказали в ДЧС Мангистау, произошел 14 сентября примерно в 16:20.- Житель 32А микрорайона Актау купался в запрещенном месте на побережье 4А микрорайона Актау и стал тонуть в трех метрах от берега. Помощь тонущему мужчине оказали сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистау Руслан Ямгиев, Ермек Айдарбеков и Туребек Құлжабаев, - сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистау.Мужчине оказали первую медицинскую помощь. Его жизни, как рассказали в ДЧС Мангистау, ничего не угрожает.- Еще раз напоминаем жителям Актау: купаться на побережье от кафе «Айдын» в 15 микрорайоне до пляжа «Алина» в 7 микрорайоне запрещено. В прибрежной зоне 4А микрорайона, где много скал, и до яхт-клуба включительно купание также запрещено, - сообщила Гульнара Ходжабекова, пресс-секретарь ДЧС Мангистауской области.