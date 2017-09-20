В Национальном бюро по противодействию коррупции рассказали подробности задержания четверых сотрудников Мангистауской колонии

- Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Мангистауской области изобличены в получении взяток в виде денег, бытовой и компьютерной техники на общую сумму 200 тысяч тенге начальник ГМ-172/6 ДУИС по Мангистауской области Т., его заместители К. и К., а также начальник оперативного отдела данного учреждения А. Незаконные вознаграждения получены от родственников осужденных за общее покровительство при содержании в учреждении, - сообщили в Национальном бюро по противодействию коррупции.
Напомним, 5 сентября четверо сотрудников колонии ГМ-172/6 задержаны и водворены в изолятор временного содержания УВД Актау. С санкции суда все подозреваемые заключены под стражу сроком на два месяца.