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ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:48

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В Национальном бюро по противодействию коррупции рассказали подробности задержания четверых сотрудников Мангистауской колонии

Начальник колонии ГМ-172/6, два его заместителя и начальник оперативного отдела данного учреждения подозреваются в получении взяток в виде денег, бытовой и компьютерной техники на общую сумму 200 тысяч тенге. Об этом сообщили в национальном бюро по противодействию коррупции агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Задержанных, как сообщили в Национальном бюро по противодействию коррупции, подозревают в получении взятки от родственников осужденных.

- Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Мангистауской области изобличены в получении взяток в виде денег, бытовой и компьютерной техники на общую сумму 200 тысяч тенге начальник ГМ-172/6 ДУИС по Мангистауской области Т., его заместители К. и К., а также начальник оперативного отдела данного учреждения А. Незаконные вознаграждения получены от родственников осужденных за общее покровительство при содержании в учреждении, - сообщили в Национальном бюро по противодействию коррупции.

Напомним, 5 сентября четверо сотрудников колонии ГМ-172/6 задержаны и водворены в изолятор временного содержания УВД Актау. С санкции суда все подозреваемые заключены под стражу сроком на два месяца.


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Комментарии ( 1 )

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Валерий_М (Посетители) Сегодня, 13:32
Есть такая профессия — коррупцию охранять.
lol
 
 

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