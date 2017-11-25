Количество пострадавших в столкновении тепловоза и «ГАЗели» составило 27 человек

Как рассказала фельдшер-диспетчер отделения санавиации МОБ Айнур Батырбаева, из Жанаозена в Актау доставлена женщина 1969 года рождения. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом обеих костей голени. Состояние пострадавшей средней степени тяжести, она находится в реанимационном отделении МОБ.
Заместитель акима Мангистауской области Максат Скаков отметил, что ситуация под контролем руководства области. Он добавил, что при необходимости будут подключены медицинские специалисты из Астаны. Начато расследование причин ЧП на железнодорожном переезде.
На месте происшествия ведутся ремонтные работы.
Напомним, в пригороде Жанаозена в районе села Тенге на железнодорожном переезде тепловоз столкнулся с маршрутной «ГАЗелью». По предварительной информации, в результате ДТП погибли шестеро человек.