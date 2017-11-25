Столкновение «ГАЗели» и тепловоза в пригороде Жанаозена: Погибли шестеро человек









Сообщение о ЧП на железнодорожном переезде, прилегающем к селу Тенге, поступило около 14:00 в дежурную часть УВД Жанаозена. По предварительным данным, предоставленным в пресс-службе прокуратуры Жанаозена, в «ГАЗели» находилось 13 человек. Точное число жертв и пострадавших еще уточняется.- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК (ДТП, повлекшее смерть двух и более лиц). На место происшествия выехали уполномоченные службы и правоохранительные органы Жанаозена, а также заместитель прокурора Мангистауской области Аскар Досекенов. На месте происшествия проводятся необходимые следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Жанаозена.На место ЧП также отправились врачи Мангистауской областной больницы в составе бригады санавиации. Проверяется информация о том, есть ли погибшие и пострадавшие в тепловозе. Известно, что среди пострадавших есть один несовершеннолетний.