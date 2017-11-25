Столкновение «ГАЗели» и тепловоза в пригороде Жанаозена: Погибли шестеро человек

- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК (ДТП, повлекшее смерть двух и более лиц). На место происшествия выехали уполномоченные службы и правоохранительные органы Жанаозена, а также заместитель прокурора Мангистауской области Аскар Досекенов. На месте происшествия проводятся необходимые следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Жанаозена.
На место ЧП также отправились врачи Мангистауской областной больницы в составе бригады санавиации. Проверяется информация о том, есть ли погибшие и пострадавшие в тепловозе. Известно, что среди пострадавших есть один несовершеннолетний.
Гульмира Садырова, Алина Иванова, Лиана Рязанцева. Фото и видео очевидцев