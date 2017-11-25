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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 15:54

Просмотров: 2694

Столкновение «ГАЗели» и тепловоза в пригороде Жанаозена: Погибли шестеро человек

В пригороде Жанаозена в районе села Тенге на железнодорожном переезде тепловоз столкнулся с маршрутной «ГАЗелью». По предварительной информации, в результате ДТП погибли шестеро человек. Семеро госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Жанаозена.

На месте происшествия
Сообщение о ЧП на железнодорожном переезде, прилегающем к селу Тенге, поступило около 14:00 в дежурную часть УВД Жанаозена. По предварительным данным, предоставленным в пресс-службе прокуратуры Жанаозена, в «ГАЗели» находилось 13 человек. Точное число жертв и пострадавших еще уточняется.

Столкновение «ГАЗели» и тепловоза в пригороде Жанаозена: Погибли шестеро человек


- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК (ДТП, повлекшее смерть двух и более лиц). На место происшествия выехали уполномоченные службы и правоохранительные органы Жанаозена, а также заместитель прокурора Мангистауской области Аскар Досекенов. На месте происшествия проводятся необходимые следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Жанаозена.



На место ЧП также отправились врачи Мангистауской областной больницы в составе бригады санавиации. Проверяется информация о том, есть ли погибшие и пострадавшие в тепловозе. Известно, что среди пострадавших есть один несовершеннолетний.



Гульмира Садырова, Алина Иванова, Лиана Рязанцева. Фото и видео очевидцев

Столкновение «ГАЗели» и тепловоза в пригороде Жанаозена: Погибли шестеро человек

Столкновение «ГАЗели» и тепловоза в пригороде Жанаозена: Погибли шестеро человек


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Комментарии ( 2 )

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maken (Посетители) Сегодня, 17:07
Шлагбаумды жаппаган гой поезд келе жатканда.газель де карау керек еди токтап жан жагына.21 адам тиеп алган еще
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Сергеевна
  • Kirilka
  • 57250
  • KAZAKH-BOY
 Тюхман87 (Посетители) Сегодня, 16:09
Как можно днем не увидеть поезд???
Регулируемый ж/д со всеми причендалами!!!!
Госпади столько жизней из за одного барана!!!!!
 
 

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