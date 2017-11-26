Появились подробности столкновения «ГАЗели» и тепловоза в пригороде Жанаозена

- Следствие еще не закончено, устанавливаются личности и причины произошедшего. Идет экспертиза. Пока нельзя однозначно утверждать, по чьей вине произошло ДТП, - проинформировали в прокуратуре.

- Из восьми человек, находившихся в реанимационном отделении, двое детей в тяжелом состоянии доставлены санавиацией в Актау, в реанимацию областной детской больницы, - добавили в учреждении.

- По данному факту материалы зарегистрированы в ЕРДР по ч. 4 статьи 345 УК РК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц), а также по ч. 3 статьи 344 УК РК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц). Начато досудебное расследование, - сообщил представитель прокуратуры Жанаозена.