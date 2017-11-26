Появились подробности столкновения «ГАЗели» и тепловоза в пригороде Жанаозена

Отмечается, что в момент столкновения в «ГАЗели» находилось 36 человек. По данным СМИ, водитель нарушил правила перевозки пассажиров, имел место перегруз. Как сообщает агентство «Интерфакс-Казахстан», среди пассажиров были несовершеннолетние студенты, которые возвращались домой после занятий.
Как сообщили в центральной городской больнице Жанаозена, 18 человек сейчас находятся в отделении травматологии. Их состояние оценивается как средней тяжести.
В областной детской больнице отказались от комментариев.
Женщина 1969 года рождения, которая была доставлена из Жанаозена в Актау, переведена из реанимационного в отделении нейрохирургии МОБ. Пострадавшая, как сообщили медики, находится в ясном сознании. Ее состояние улучшилось.
Напомним, в районе села Тенге на железнодорожном переезде тепловоз столкнулся с маршрутной «ГАЗелью».
В пресс-службе АО «КТЖ - Грузовые перевозки» заявили что устройства переездной сигнализации работали исправно, а машинист тепловоза, увидев на путях автомобиль, применил экстренное торможение. Специальная комиссия АО «НК «ҚТЖ» расследует причины происшествия.
Прокуратурой было установлено, что в ДТП пострадали 36 человек. Девять из них скончались. 27 человек, как ранее рассказали в больнице, госпитализированы.