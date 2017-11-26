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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:59

Просмотров: 2644

Появились подробности столкновения «ГАЗели» и тепловоза в пригороде Жанаозена

Следствие по факту ЧП на железнодорожном переезде в пригороде Жанаозена продолжается. Об этом сообщили в прокуратуре Жанаозена.

Фото из архива Lada.kz
Пока идет следствие, детали ЧП не разглашаются.

- Следствие еще не закончено, устанавливаются личности и причины произошедшего. Идет экспертиза. Пока нельзя однозначно утверждать, по чьей вине произошло ДТП, - проинформировали в прокуратуре.


Отмечается, что в момент столкновения в «ГАЗели» находилось 36 человек. По данным СМИ, водитель нарушил правила перевозки пассажиров, имел место перегруз. Как сообщает агентство «Интерфакс-Казахстан», среди пассажиров были несовершеннолетние студенты, которые возвращались домой после занятий.

Как сообщили в центральной городской больнице Жанаозена, 18 человек сейчас находятся в отделении травматологии. Их состояние оценивается как средней тяжести.

- Из восьми человек, находившихся в реанимационном отделении, двое детей в тяжелом состоянии доставлены санавиацией в Актау, в реанимацию областной детской больницы, - добавили в учреждении.


В областной детской больнице отказались от комментариев.

Женщина 1969 года рождения, которая была доставлена из Жанаозена в Актау, переведена из реанимационного в отделении нейрохирургии МОБ. Пострадавшая, как сообщили медики, находится в ясном сознании. Ее состояние улучшилось.

Напомним, в районе села Тенге на железнодорожном переезде тепловоз столкнулся с маршрутной «ГАЗелью».
В пресс-службе АО «КТЖ - Грузовые перевозки» заявили что устройства переездной сигнализации работали исправно, а машинист тепловоза, увидев на путях автомобиль, применил экстренное торможение. Специальная комиссия АО «НК «ҚТЖ» расследует причины происшествия.

Прокуратурой было установлено, что в ДТП пострадали 36 человек. Девять из них скончались. 27 человек, как ранее рассказали в больнице, госпитализированы.

- По данному факту материалы зарегистрированы в ЕРДР по ч. 4 статьи 345 УК РК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц), а также по ч. 3 статьи 344 УК РК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц). Начато досудебное расследование, - сообщил представитель прокуратуры Жанаозена.


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Комментарии ( 3 )

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Куратор (Посетители) Сегодня, 20:13
Тихо,
Насчет мафии ясно. Но как этот дурик под поезд выскочил- вот в чем вопрос. Или встал на переезде? Даже если увеличить количество маршруток, это будут убогие трахомы, отжившие свой век, которые будут также глохнуть на рельсах. Нужно пересадить тухлую голову у рыбы.
 
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  • RRR
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  • Куратор
 Тихо (Посетители) Сегодня, 19:01
Цитата: Куратор
Шлагбаум поставьте. Узень и Тенге срослись уже давно.

Там шлагбаум уже не поможет,там добавить надо минимум пять машин и сократить интервал движения. Тем самым обеспечить нормальную перевозку пассажиров,а не на досках между сидениями. Проблема в маршрутной мафии,она регулирует поток денег текущие рекой. Это знают все и у всех коготки завязли в этой смоле,все от силовых структур до акимата.
 
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  • Тихо
 Куратор (Посетители) Сегодня, 18:04
Шлагбаум поставьте. Узень и Тенге срослись уже давно.
 
 

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