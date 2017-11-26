Прокуратура Жанаозена: В результате столкновения «ГАЗели» и тепловоза погибли девять человек

-По данному факту материалы зарегистрированы в ЕРДР по ч. 4 ст. 345 УК РК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц), а также по ч. 3 ст. 344 УК РК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц). Начаты досудебные расследования,-сообщил представитель прокуратуры Жанаозена.
Напомним, в пригороде Жанаозена в районе села Тенге на железнодорожном переезде тепловоз столкнулся с маршрутной «ГАЗелью». Ранее сообщалось о шестерых погибших.
В пресс-службе АО «КТЖ - Грузовые перевозки» заявили что устройства переездной сигнализации работали исправно. а машинист тепловоза увидев на путях автомобиль и применил экстренное торможение.
Специальная комиссия АО «НК «ҚТЖ» расследует причины происшествия.