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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:44

Просмотров: 1602

Вынесен приговор по делу об убийстве в 26 микрорайоне Актау

18-летнего жителя Актау признали виновным по статье «Убийство». Об этом сообщил Азат Избасаров, председатель Специализированного межрайонного суда по уголовном делам Мангистауской области.

Фото автора из архива Lada.kz
По материалам дела, трое молодых людей проходили вечером между домами №8 и №10 в 26 микрорайоне. Навстречу им шли двое парней. Между двумя молодыми людьми завязался конфликт. Один из парней достал нож и нанес противнику шесть ударов в область сердца и живота. Тот скончался от потери крови до приезда медиков.

Суд учел обстоятельства, что преступление житель Актау совершил впервые, а также его несовершеннолетие (на момент происшествия обвиняемому было 17 лет - примечание автора).

Приговором суда 18-летнего жителя Актау признали виновным по статье 99 УК РК (Убийство). Ему назначили наказание в виде семи лет и пяти месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, трагедия произошла вечером 28 мая. Мужчина 1996 года рождения скончался до прибытия медиков.

Позже в ДВД Мангистауской области сообщили, что полиция задержала троих подозреваемых, которые были водворены в изолятор временного содержания.


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Комментарии ( 1 )

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  • nadiuna
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 Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 12:09
Мало дали я считаю. Надо было пятнаху дать с учетом использования холодного оружия. Несовершеннолетний или на учете у психиатра или пожилой - всем нужно давать за убийство по максимуму как в США. За исключением самообороны.
 
 

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