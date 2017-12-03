Вынесен приговор по делу об убийстве в 26 микрорайоне Актау

Суд учел обстоятельства, что преступление житель Актау совершил впервые, а также его несовершеннолетие (на момент происшествия обвиняемому было 17 лет - примечание автора).
Приговором суда 18-летнего жителя Актау признали виновным по статье 99 УК РК (Убийство). Ему назначили наказание в виде семи лет и пяти месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, трагедия произошла вечером 28 мая. Мужчина 1996 года рождения скончался до прибытия медиков.
Позже в ДВД Мангистауской области сообщили, что полиция задержала троих подозреваемых, которые были водворены в изолятор временного содержания.