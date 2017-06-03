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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:12

Просмотров: 2094

В Актау задержали подозреваемых в убийстве молодого человека в 26 микрорайоне

Трое подозреваемых в убийстве молодого человека 1996 года рождения, произошедшем в 26 микрорайоне, водворены в изолятор временного содержания. Об этом сообщила пресс-служба ДВД Мангистауской области.

Дом, возле которого произошло убийство
В отношении двух задержанных ведется досудебное расследование по части 3 статьи 293 УК РК. Третьему подозреваемому инкриминируют часть 1 статьи 99 УК РК.

Статья 99 часть 1 УК РК - Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку. Виновнику грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Статья 293 часть 3 УК РК - Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, совершенные преступной группой с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью. Это наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, вызов на станцию Скорой помощи поступил 28 мая в 22:37. Молодой человек скончался до прибытия медиков.


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Комментарии ( 2 )

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Крадун (Посетители) Сегодня, 17:14
Normal,

Классика!Паравозом должен кто то быть!
 
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Normal (Посетители) Сегодня, 16:56
Туу, один значит убил, другие хулиганство?! Мда
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 16:17
Доказать осудить и пусть отбывают лишенцы не умные, другим в назидание за нож в кармане срок. Раньше так было и сейчас статья есть и её надо использовать пока он этот нож не вытащил для удара.
 
 

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