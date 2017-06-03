В Актау задержали подозреваемых в убийстве молодого человека в 26 микрорайоне

Дом, возле которого произошло убийство
В отношении двух задержанных ведется досудебное расследование по части 3 статьи 293 УК РК. Третьему подозреваемому инкриминируют часть 1 статьи 99 УК РК.
Статья 99 часть 1 УК РК - Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку. Виновнику грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
Статья 293 часть 3 УК РК - Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, совершенные преступной группой с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью. Это наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.
Напомним, вызов на станцию Скорой помощи поступил 28 мая в 22:37. Молодой человек скончался до прибытия медиков.
Статья 99 часть 1 УК РК - Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку. Виновнику грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
Статья 293 часть 3 УК РК - Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, совершенные преступной группой с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью. Это наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.
Напомним, вызов на станцию Скорой помощи поступил 28 мая в 22:37. Молодой человек скончался до прибытия медиков.