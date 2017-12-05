За неделю в Мангистау произошло пять пожаров

Рано утром 30 ноября произошел пожар в Бейнеу. Вызов поступил в 04:08. На улице Сайкудык в доме № 66 полностью сгорела комната. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
На следующей день в 09:28 у дома №12 в 26 микрорайоне Актау, в столовой «Донер», загорелась комната. Площадь пожара составила три квадратных метра. Пострадавших нет.
Еще один пожар произошел в Бейнеу 3 декабря. Примерно в 15:01 во дворе дома № 98 по улице Ерменбет би загорелись шкаф и потолок в прихожей пятикомнатной бани. Площадь горения составила четыре квадратных метра. Пострадавших нет.
В этот же день, 3 декабря, примерно в 21:47 в Жетыбае произошел пожар в бане. Сгорела бытовая техника. Пострадавших нет.
По данным пресс-центра службы пожаротушения, с 27 ноября по 3 декабря пожарные пять раз выезжали на пожары и 17 раз на случаи горения.
- Для оперативного реагирования на жалобы и предложения от населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, получения информации о деятельности службы пожаротушения у нас работает телефон доверия 43-55-06, - отметила Рукия Сычева, руководитель пресс-службы ведомства.
Напомним, в ночь на 5 декабря в Баскудыке сгорел автомобиль Geely.