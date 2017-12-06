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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 22:39

Просмотров: 44

На трассе Актау-Жетыбай в результате столкновения и возгорания двух автомобилей погиб мужчина

ДТП с участием тягача и кроссовера произошло сегодня, 6 декабря, примерно в 20:00 на трассе Актау-Жетыбай. Оба автомобиля сгорели. По сообщению специалистов Мангистауского филиала Центра медицины катастроф, водитель кроссовера погиб на месте.

Автомобили сгорели до приезда пожарных
Кроссовер, по словам очевидцев, выезжая с автозаправки, оказался на встречной полосе, по которой двигался тягач.

В результате лобового столкновения тягача и Renault Duster оба автомобиля загорелись. До приезда пожарных, как рассказали очевидцы, кабина тягача и кроссовер сгорели полностью.

Специалисты Мангистауского филиала Центра медицины катастроф сообщили: на место происшествия выехали их коллеги из Жетыбая. Водитель Renault Duster погиб на месте. Второй участник ДТП в помощи не нуждается.

На трассе Актау-Жетыбай в результате столкновения и возгорания двух автомобилей погиб мужчина


В пресс-службе ДЧС Мангистауской области говорят: подробности ДТП на трассе Актау-Жетыбай выясняет дорожная полиция.



Фото и видео очевидцев


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