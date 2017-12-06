На трассе Актау-Жетыбай в результате столкновения и возгорания двух автомобилей погиб мужчина

Кроссовер, по словам очевидцев, выезжая с автозаправки, оказался на встречной полосе, по которой двигался тягач.В результате лобового столкновения тягача и Renault Duster оба автомобиля загорелись. До приезда пожарных, как рассказали очевидцы, кабина тягача и кроссовер сгорели полностью.Специалисты Мангистауского филиала Центра медицины катастроф сообщили: на место происшествия выехали их коллеги из Жетыбая. Водитель Renault Duster погиб на месте. Второй участник ДТП в помощи не нуждается.В пресс-службе ДЧС Мангистауской области говорят: подробности ДТП на трассе Актау-Жетыбай выясняет дорожная полиция.