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ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:00

Просмотров: 1093

Полиция расследует обстоятельства смертельной аварии на трассе Актау-Жетыбай

Ведется досудебное расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел (ДВД) Мангистауской области.

На месте происшествия. Фото очевидцев
Досудебное расследование ведут по части 3 статьи 345 УК РК («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

- Авария произошла 6 декабря примерно в 19:20. На трассе Актау-Жетыбай-Жанаозен столкнулись автомобили Renault Duster под управлением водителя 1990 года рождения и Меrcedes-benz Astros (грузовое автотранспортное средство) под управлением водителя 1992 года рождения. Водитель Renault Duster погиб на месте происшествия, проводится расследование, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.

В качестве наказания по части 3 статьи 345 УК РК предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Напомним, в ходе столкновения оба автомобиля сгорели.


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Комментарии ( 2 )

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marskat (Посетители) Сегодня, 12:32
Лишать свободы НЕ ВИНОВНИКА???? а если виновник погиб то кого наказывать?
 
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de la hoya (Посетители) Сегодня, 11:14
кого лишат свободы? если умер
 
 

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