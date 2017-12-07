Полиция расследует обстоятельства смертельной аварии на трассе Актау-Жетыбай

- Авария произошла 6 декабря примерно в 19:20. На трассе Актау-Жетыбай-Жанаозен столкнулись автомобили Renault Duster под управлением водителя 1990 года рождения и Меrcedes-benz Astros (грузовое автотранспортное средство) под управлением водителя 1992 года рождения. Водитель Renault Duster погиб на месте происшествия, проводится расследование, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.
В качестве наказания по части 3 статьи 345 УК РК предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
Напомним, в ходе столкновения оба автомобиля сгорели.