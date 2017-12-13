В ДВД Мангистау прокомментировали смертельное ДТП на трассе Шетпе-Жетыбай
По факту ДТП на трассе Шетпе-Жетыбай, в результате которого скончался мужчина, проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Об этом рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Место происшествия. Фото очевидцев
ДТП, по сообщению пресс-службы ведомства, произошло 11 декабря примерно в 7:30. Водитель автомобиля Lada Priora 1950 года рождения ехал в направлении поселка Жетыбай и столкнулся с грузовым автомобилем MAN под управлением водителя 1983 года рождения, который выехал со стороны села Шетпе.
- В настоящее время проводятся следственные работы и назначаются судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Досудебное расследование проводят по части 3 статьи 345 УК РК.
Как сообщили в отделении санитарной авиации Мангистауской областной больницы (МОБ), ДТП произошло в 15 км от Шетпе.
- При столкновении автомобилей MAN и Lada Priora 67-летний водитель легковой машины погиб на месте. Других пострадавших нет. В приемный покой МОБ с места происшествия никто не поступал, - прокомментировал Галым Джумагалиев, заведующий отделением санавиации.
Напомним, видео ДТП, произошедшего на трассе Шетпе-Жетыбай 11 декабря, выложили в сеть очевидцы.
Статья 345 УК РК. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами
1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, - наказывается штрафом в размере до 300 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 240 часов, либо арестом на срок до 75 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет. 2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - наказывается штрафом в размере до 2000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.
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