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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 16:03

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В ДВД Мангистау прокомментировали смертельное ДТП на трассе Шетпе-Жетыбай

По факту ДТП на трассе Шетпе-Жетыбай, в результате которого скончался мужчина, проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. Об этом рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Место происшествия. Фото очевидцев
ДТП, по сообщению пресс-службы ведомства, произошло 11 декабря примерно в 7:30. Водитель автомобиля Lada Priora 1950 года рождения ехал в направлении поселка Жетыбай и столкнулся с грузовым автомобилем MAN под управлением водителя 1983 года рождения, который выехал со стороны села Шетпе.

- В настоящее время проводятся следственные работы и назначаются судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Досудебное расследование проводят по части 3 статьи 345 УК РК.

Как сообщили в отделении санитарной авиации Мангистауской областной больницы (МОБ), ДТП произошло в 15 км от Шетпе.

- При столкновении автомобилей MAN и Lada Priora 67-летний водитель легковой машины погиб на месте. Других пострадавших нет. В приемный покой МОБ с места происшествия никто не поступал, - прокомментировал Галым Джумагалиев, заведующий отделением санавиации.

Напомним, видео ДТП, произошедшего на трассе Шетпе-Жетыбай 11 декабря, выложили в сеть очевидцы.



Статья 345 УК РК. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами

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Тимур Ниталиев, Гульмира Садырова


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