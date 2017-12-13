Жители 8 дома в 3 микрорайоне Жанаозена боятся оставаться в поврежденном здании

- Будет составлена смета. Ремонтные работы в доме уже начались. Необходимо, по предварительным данным, два миллиона тенге. Средства выделят из резервного фонда акимата Жанаозена. На время ремонта женщине с пятью детьми предоставили временное жилье, - сообщил Нурхан Мустафаев, руководитель отдела ЖКХ акимата Жанаозена.
Председатель КСК, обслуживающего дом, сообщил, что трубы в доме меняли в 1998 году.
- Трубы пригодны к эксплуатации. Хозяйка квартиры около года здесь не проживала. Когда соседи в 2016 году пожаловались на протечку воды, квартиру открыли и выяснилось, что канализация засорилась и все содержимое вытекло наружу. Это могло стать причиной того, что пол прогнил. Точные причины установит комиссия, - рассказал Курманбек Карасаев.
Жители дома собирают вещи и перевозят их к родственникам. Трещины, как говорят жильцы, появились на полу и в других квартирах.
Признавать дом аварийным городские власти пока не планируют.
В отдел ЖКХ акимата Жанаозена обратились и жильцы соседнего дома. Они говорят, что бетонные опоры здания давно потрескались. Обращение в КСК, как говорят жители, осталось нерассмотренным.
Напомним, вчера, 12 декабря, в квартире на первом этаже дома №8 в 3 микрорайоне Жанаозена обвалились стены и пол. В момент происшествия в квартире никого не было.
Алина Иванова