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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 16:21

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Жители 8 дома в 3 микрорайоне Жанаозена боятся оставаться в поврежденном здании

В квартире на первом этаже, где обрушилась стена, а пол провалился в подвал, начали ремонт. Хозяйке квартиры - женщине с пятью детьми - предоставили временное жилье. Жители дома №8 перевозят вещи к родственникам и боятся оставаться в здании.

Фото пользователей Lada.kz
По поручению исполняющего обязанности акима Жанаозена создана комиссия, которая определит точную сумму ущерба и причины обрушения.

- Будет составлена смета. Ремонтные работы в доме уже начались. Необходимо, по предварительным данным, два миллиона тенге. Средства выделят из резервного фонда акимата Жанаозена. На время ремонта женщине с пятью детьми предоставили временное жилье, - сообщил Нурхан Мустафаев, руководитель отдела ЖКХ акимата Жанаозена.

Жители 8 дома в 3 микрорайоне Жанаозена боятся оставаться в поврежденном здании


Председатель КСК, обслуживающего дом, сообщил, что трубы в доме меняли в 1998 году.

- Трубы пригодны к эксплуатации. Хозяйка квартиры около года здесь не проживала. Когда соседи в 2016 году пожаловались на протечку воды, квартиру открыли и выяснилось, что канализация засорилась и все содержимое вытекло наружу. Это могло стать причиной того, что пол прогнил. Точные причины установит комиссия, - рассказал Курманбек Карасаев.

Жители дома собирают вещи и перевозят их к родственникам. Трещины, как говорят жильцы, появились на полу и в других квартирах.

Признавать дом аварийным городские власти пока не планируют.

В отдел ЖКХ акимата Жанаозена обратились и жильцы соседнего дома. Они говорят, что бетонные опоры здания давно потрескались. Обращение в КСК, как говорят жители, осталось нерассмотренным.

Напомним, вчера, 12 декабря, в квартире на первом этаже дома №8 в 3 микрорайоне Жанаозена обвалились стены и пол. В момент происшествия в квартире никого не было.



Алина Иванова


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