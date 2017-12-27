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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:45

Просмотров: 1288

Причина смерти пропавшего в Мангистау в 2016 году Амандыка Сатыбалдиева не установлена

Расследование по делу прекращено. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Найденное в Мунайлинском районе тело 17-летнего жителя села Мангистау-5 отправили на судебно-генетическую экспертизу. Причину смерти не удалось установить из-за разложения трупа.

- Уголовное дело прекращено на основании пункта 1 части 2 статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (Обстоятельства, исключающие производство по делу), - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Мангистау.

Напомним, Амандык Сатыбалдиев вечером 26 августа 2016 года вышел из дома в селе Мангистау-5.

Разыскивали парня родные, знакомые и 50 солдат, которые совместно с участковыми прочесывали все населенные пункты и местность вокруг.

Родные Амандыка предлагали вознаграждение в размере двух миллионов тенге за информацию о сыне.

В октябре 2016 года отец Амандыка отправился на поиски сына в Атырау. Именно там, по словам экстрасенса, к которому обратились родственники, нужно было искать пропавшего парня.

Труп мужчины на берегу озера в селе Атамекен Мунайлинского района обнаружили 16 февраля 2017 года. Родители опознали тело Амандыка по одежде и кольцу на пальце.


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Комментарии ( 4 )

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  • nadiuna
  • Ёж
 Trykster (Посетители) Сегодня, 19:25
Не установили и это означает,хлеб ребята зря едите. Семнадцать лет как один миг.
 
-1
  • nadiuna
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htc (Посетители) Сегодня, 18:04
Арты қайырлы болсын! Қан жатқызбайды. Әке шешесіне сабырлық тілеймін. Алла тағала жазасын береді.
 
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  • nadiuna
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:40
O'kinis'ti. O'seks'i balgerdi tyn'dap Atyray'g'a baryp izdegen'se. Bala o'limi anyqtalmai ketetin boldy-ay'
 
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  • Trykster
  • Ёж
 tag_92 (Посетители) Сегодня, 17:39
Бедный Амандык. Жаткан жерин жайлы болсын!
Это что же получается, преступник таки не нашелся? Но не мог же он сам утопится там!

Жарко очень...может шапку снять!?
 
 

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