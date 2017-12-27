Причина смерти пропавшего в Мангистау в 2016 году Амандыка Сатыбалдиева не установлена

- Уголовное дело прекращено на основании пункта 1 части 2 статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (Обстоятельства, исключающие производство по делу), - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Мангистау.
Напомним, Амандык Сатыбалдиев вечером 26 августа 2016 года вышел из дома в селе Мангистау-5.
Разыскивали парня родные, знакомые и 50 солдат, которые совместно с участковыми прочесывали все населенные пункты и местность вокруг.
Родные Амандыка предлагали вознаграждение в размере двух миллионов тенге за информацию о сыне.
В октябре 2016 года отец Амандыка отправился на поиски сына в Атырау. Именно там, по словам экстрасенса, к которому обратились родственники, нужно было искать пропавшего парня.
Труп мужчины на берегу озера в селе Атамекен Мунайлинского района обнаружили 16 февраля 2017 года. Родители опознали тело Амандыка по одежде и кольцу на пальце.