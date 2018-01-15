Рассылаемую в социальных сетях информацию о похищении в Актау мальчика не подтвердили в полиции

- Мне в чате скинули информацию о том, что возле школы Некрасовой мальчика украли. Девочка успела убежать, а мальчика забрали. Портфель на земле только остался, - сообщения такого содержания сегодня, 15 января, активно распространяются в социальных сетях жителями Актау.В ДВД Мангистауской области информацию не подтвердили. Как рассказали в пресс-службе ведомства, не поступало в дежурную часть и сообщений о пропаже ребенка.Мама второклассницы английской школы рассказала про инцидент, который произошел 12 января.- Дочка, как обычно, в 08:00 вышла из дома и у дома №13 увидела, как двое мужчин в черных куртках с натянутыми капюшонами схватили маленького мальчика. Мальчик вырывался, кричал, сопротивлялся. В этот момент один из мужчин, увидев мою дочь, стал звать ее и направился в ее сторону. Тогда дочка побежала быстро в школу. Он бежал за ней и вслед кричал что-то угрожающее. Ей повезло, что возле школы находились взрослые, и мужчина развернулся и убежал в сторону 13 дома. Она забежала в школу и все рассказала классному руководителю. После чего уже позвонили мне и вызвали в школу, так как моего ребенка просто трясло от страха. Я сразу же вызвала участкового и вместе с ним направилась в УВД. Заявление я не написала, так как в полиции объяснили, что факта преступления не было. Но пообещали разобраться. В субботу и сегодня я видела, как полицейские патрулировали возле 9 и 10 домов, - рассказала Оксана, мама второклассницы.Руководство школы просит родителей провожать и встречать детей после уроков.- В нашей школе учится только девочка, которая стала свидетельницей нападения. О мальчике, к сожалению, мы ничего не знаем, - отметили в школе.В школе №8, которая расположена рядом с английской школой, сообщили, что никто из учеников не пропадал.Также в социальных сетях жители Актау пересылают друг другу сообщение, что в тот же день двое мужчин хотели напасть на школьниц во втором микрорайоне.