«Лада» в формате .pdf
 
Понедельник, 15 Января
-3...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 329.67 KZT
  • €1 = 399.53 KZT
  • 1 RUB = 5.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:37

Просмотров: 1151

Рассылаемую в социальных сетях информацию о похищении в Актау мальчика не подтвердили в полиции

Жители Актау активно рассылают в социальных сетях информацию о похищении мальчика у 13 дома в 8 микрорайоне. В ДВД Мангистауской области информацию не подтвердили.

Фото из архива Lada.kz
- Мне в чате скинули информацию о том, что возле школы Некрасовой мальчика украли. Девочка успела убежать, а мальчика забрали. Портфель на земле только остался, - сообщения такого содержания сегодня, 15 января, активно распространяются в социальных сетях жителями Актау.

Рассылаемую в социальных сетях информацию о похищении в Актау мальчика не подтвердили в полиции


В ДВД Мангистауской области информацию не подтвердили. Как рассказали в пресс-службе ведомства, не поступало в дежурную часть и сообщений о пропаже ребенка.

Мама второклассницы английской школы рассказала про инцидент, который произошел 12 января.

- Дочка, как обычно, в 08:00 вышла из дома и у дома №13 увидела, как двое мужчин в черных куртках с натянутыми капюшонами схватили маленького мальчика. Мальчик вырывался, кричал, сопротивлялся. В этот момент один из мужчин, увидев мою дочь, стал звать ее и направился в ее сторону. Тогда дочка побежала быстро в школу. Он бежал за ней и вслед кричал что-то угрожающее. Ей повезло, что возле школы находились взрослые, и мужчина развернулся и убежал в сторону 13 дома. Она забежала в школу и все рассказала классному руководителю. После чего уже позвонили мне и вызвали в школу, так как моего ребенка просто трясло от страха. Я сразу же вызвала участкового и вместе с ним направилась в УВД. Заявление я не написала, так как в полиции объяснили, что факта преступления не было. Но пообещали разобраться. В субботу и сегодня я видела, как полицейские патрулировали возле 9 и 10 домов, - рассказала Оксана, мама второклассницы.

Руководство школы просит родителей провожать и встречать детей после уроков.

- В нашей школе учится только девочка, которая стала свидетельницей нападения. О мальчике, к сожалению, мы ничего не знаем, - отметили в школе.

В школе №8, которая расположена рядом с английской школой, сообщили, что никто из учеников не пропадал.

Также в социальных сетях жители Актау пересылают друг другу сообщение, что в тот же день двое мужчин хотели напасть на школьниц во втором микрорайоне.

Рассылаемую в социальных сетях информацию о похищении в Актау мальчика не подтвердили в полиции


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Тина (Посетители) Сегодня, 22:53
Странно как мама отпускает второклассницу одну в школу, это же касается и мам второклассниц, которые шли вдоль пед колледжа....

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • тишка
 Джулия (Посетители) Сегодня, 20:38
Неужели за три дня мальчика никто не искал? Может девочка видела как сбежавшего из дома ребенка возвращали домой или папа выкрал своего ребенка, который жил у мамы... Но лучше бы народ успокоить и какую-то информацию все же выдать, пусть даже просьбу о поиске других свидетелей похищения, а то как-то страшно очень такое читать

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 19:23
В общем судьба мальчика неизвестна? Было-не было,кто, что...Ужас.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Xoxma80
  • бася
  • тишка
 Ололошка (Посетители) Сегодня, 19:00
Люди рассказывают, полиция не подтверждает...чему и кому верить?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Имярек (Посетители) Сегодня, 18:01

Вот так это на майле

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика