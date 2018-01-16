Жителя Мангистау осудили на 11 лет за покушение на убийство

1. Приготовлением к преступлению признаются совершенные с прямым умыслом приискание, изготовление или приспособление средств или орудий преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от воли лица обстоятельствам.



2. Уголовная ответственность наступает за приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению, а также за приготовление к террористическому преступлению.



3. Покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.



4. Уголовная ответственность наступает за покушение на преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое преступление, а также за покушение на террористическое преступление.



5. Уголовная ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступление наступает по той же статье настоящего Кодекса, что и за оконченное преступление, со ссылкой на соответствующую часть данной статьи.

1. Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет.



2. Убийство:



1) двух или более лиц;



2) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;



3) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;



4) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;



5) совершенное с особой жестокостью;



6) совершенное способом, опасным для жизни других людей;



7) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;



8) из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;



9) из хулиганских побуждений;



10) совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;



11) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;



12) совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;



13) совершенное неоднократно;



14) заведомо несовершеннолетнего лица;



15) совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, - наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.