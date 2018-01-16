«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 16 Января
-5...-5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 329.41 KZT
  • €1 = 403.92 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:20

Просмотров: 0

Жителя Мангистау осудили на 11 лет за покушение на убийство

Подсудимый нанес потерпевшему четыре удара ножом в область сердца. Об этом сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта uralskweek.kz
Подсудимый и потерпевший, как сообщили в суде, 17 июля 2017 года распивали спиртные напитки у 38 дома в 26 микрорайоне Актау. Между ними произошла ссора, которая переросла в драку.

- Подсудимый достал из кармана нож и нанес четыре удара в область сердца потерпевшему. На помощь к раненому мужчине побежал свидетель, при виде которого подсудимый пытался скрыться. Его задержали сотрудники полиции. Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области подсудимый признан виновным по части 3 статьи 24 УК РК (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и пункту 9 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство). Назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе суда.

Потерпевшего госпитализировали в Мангистаускую областную больницу. В приемный покой мужчину доставили полицейские. В момент госпитализации значение артериального давления 40-летнего мужчины составило 40 и 20 мм ртутного столба.

Потерпевший, как рассказали в пресс-службе суда, остался жив.

Статья 24 УК РК. Приготовление к преступлению и покушение на преступление

 Показать / Скрыть текст


Статья 99 УК РК. Убийство

 Показать / Скрыть текст


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика