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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:05

Просмотров: 430

В Мангистау увеличилось число пострадавших от укусов животных

В 2017 году в Мангистауской области пострадали 1 796 человек. Это на пять случаев больше, чем в 2016 году. Об этом проинформировал Жансерик Шаухымбердиев, заведующий отделением травматологии и ортопедии Мангистауской областной больницы (МОБ).

_фото автора из архива Lada.kz
Наибольшее число пострадавших отмечается среди жителей Мунайлинского района — 455 человек (422 в 2016 году). В Жанаозене нападению домашних и диких животных подверглись 453 жителя (501 в 2016 году). В областном центре пострадали 354 человека (325 в 2016 году), в Бейнеуском районе - 200 жителей (205 в 2016 году), в Тупкараганском районе - 108 человек (113 в 2016 году), в Каракиянском районе - 142 жителя (160 в 2016 году). Наименьшее количество случаев укусов зафиксировано в Мангистауском районе — 84 человека (65 в 2016 году).

- В 2017 году от укусов собак пострадали 1567 жителей области, 164 человека пострадали от кошек, двое - от лошадей, четыре человека - от коров, семеро пострадали от волков, 10 человек - от лис, 42 жителя Мангистау пострадали от укусов других мелких степных животных. По сравнению с 2016 годом отмечается высокая активность волков, лис и грызунов — количество нанесенных ими укусов увеличилось в совокупности на 39 случаев, - прокомментировал Жансерик Шаухымбердиев.

Что нужно знать об укусах? 

Наибольшую опасность представляют укусы животных, больных бешенством. При укусе вирус бешенства вместе со слюной попадает в рану, а оттуда в нервную систему и приводит к развитию неизлечимого заболевания. Опасны множественные и глубокие одиночные укусы любой локализации, но особенно укусы диких животных, которые являются основными переносчиками вируса бешенства.

В случае укуса домашним животным подробно уточняются данные о его последней вакцинации против бешенства. В течение 10 дней после укуса за ним наблюдает ветеринарный врач.

Вакцинация против бешенства

Экстренная вакцинация против бешенства не имеет противопоказаний, проводится с учетом локализации укуса, тяжести повреждений наружных покровов, характера контакта и данных о животном. Вакцину против бешенства вводят внутримышечно по схеме на первый, третий, седьмой, 14, 30 и 90 день. Несмотря на то, что вакцинация наиболее эффективна не позднее 14 дня после контакта, курс лечения вакциной назначают независимо от срока обращения пострадавшего за помощью, даже если прошло несколько месяцев после укуса. Дозы и схемы экстренной вакцинации одинаковы для детей и взрослых.

Когда не вводится вакцина против бешенства?

Вакцина против бешенства не вводится, если можно исключить возможность заражения в следующих случаях: прикосновение и нанесение животным слюны на неповрежденную кожу; укус через плотную толстую ткань без ее сквозного повреждения; неопасная локализация укуса домашним животным, привитым от бешенства и не вызывающим подозрений на заболевание. В любом случае необходимо проконсультироваться с врачом.

Неполный курс экстренной вакцинации (три инъекции) проводится, если домашнее животное в течение 10 дней после контакта оставалось здоровым.

Что должен знать прививающийся?

Запрещается употребление спиртных напитков в течение всего курса прививок и шести месяцев после его окончания. Избегать переутомления, переохлаждения, перегревания.

Правила содержания домашних животных можно прочитать здесь.


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Комментарии ( 4 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 12:41
Цитата: yuriy.v
что будет сделано в 2018 году для уменьшения количества пострадавших.

Сокращение поголовья потенциальных жертв поможет решить проблемку.
 
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yuriy.v (Посетители) Сегодня, 12:36
От собак страдает 4 человека каждый день. Интересует какую ответственность понесли хозяева собак за эти травмы? И если собаки в 200 раз чаще кусают чем волки то хочется знать что будет сделано в 2018 году для уменьшения количества пострадавших.
 
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  • schmidt.m
  • Лесник
 Леська (Посетители) Сегодня, 11:48
Жаль нет статистики сколько животных пострадало от людей
 
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schmidt.m (Посетители) Сегодня, 11:47
Пришло время отстрела? kill
 
 

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