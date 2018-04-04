«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 04 Апреля
+9...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 320.37 KZT
  • €1 = 394.25 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:21

Просмотров: 435

«Я боюсь за своих детей»: Бродячая собака покусала девятилетнюю девочку в Актау

Инцидент произошёл в 17 микрорайоне вчера, 3 апреля. Девочка по имени Камила шла домой после занятий и на неё напали три пса. Об этом рассказала Акмарал Карим, мать пострадавшей.

Фото Акмарал Карим
Камила учится в 3 классе и, как рассказала Акмарал Карим, до вчерашнего дня ходила в школу и обратно одна. Так, утром 3 апреля, на идущую домой с дополнительных заданий Камилу напали бродячие псы. У девочки на теле рана от укуса.

«Я боюсь за своих детей»: Бродячая собака покусала девятилетнюю девочку в Актау


- Вчера утром моя дочь шла домой с дополнительных занятий и по дороге на неё напали три собаки. Дочке девять лет, на занятия и домой она ходит одна. Собаки, видимо, были голодные. Они напали на мою дочь. Хорошо, что рядом проходил взрослый мужчина и спугнул собак. Благодаря ему моя дочь отделалась одним укусом и испугом. Если бы никого рядом не было, ситуация обострилась бы в разы. После инцидента мы сразу вызвали медиков, они оказали первую помощь и прописали уколы против бешенства. Факт в том, что эта проблема стала обычным явлением для города. Как бороться с этим? Наш 17 микрорайон расположен практически в центре города, и возле каждого дома вечно бродят бесхозные собаки. Я боюсь за своих детей. Дочь теперь провожаю лично в школу и встречаю. Около дома сейчас четыре собаки бродят. Ребёнок очень испугался. Эта проблема всего города и нужно решить её, - рассказала Акмарал Карим.

Отловом и отстрелом бродячих животных в черте Актау занимается городская ветеринарная станция. С начала года была отстреляна 501 бродячая собака и 307 кошек.

- При укусе бродячей собаки нельзя заниматься самолечением. Нужно обязательно вызвать скорую помощь и врачей. В случае обнаружения бродячих животных горожане могут сообщить непосредственно нашим сотрудникам. Мы сразу отреагируем на вызов и поймаем бесхозных животных, - сообщили в городской ветеринарной станции.

Бродячих животных, как рассказали в ведомстве, сразу отстреливают. Затем их трупы сжигают в специальном помещении в Мунайлинском районе.

Горожане могут сообщить о бродячих животных по телефону: 52-40-55.


Напомним, что в начале марта в селе Саин Шапагатов произошли странные нападения на домашних животных. По словам местных жителей, погибло порядка 25 голов домашнего скота. По словам заместителя акима Тупкараганского района Талгата Алтынгалиева, причиной гибели стали бродячие собаки. После жалоб жителей на гибель скота в селе Саин Шапагатов отстрелили 115 собак


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
I_D_G (Посетители) Сегодня, 16:48
Жесть! Девочке -поскорее поправиться! В строящихся микрорайонах всегда полно бродячих собак. Как то, еще когда строился 32 а мкр, меня тоже там окружила стая собак, но напасть не решились, может потому что сразу схватила камни. Жуткое ощущение, когда на тебя как на еду смотрят хищники.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Satuk (Посетители) Сегодня, 16:27
Где нахвалимая акиматом фирма из Костаная выигравшая тендер на отлов и ликвидацию бродячих собак?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика