В Мангистау владельцев четырех объектов оштрафовали за несоблюдение пожарной безопасности

- Во время проверки на объектах ТОО «Актаустройсвязь», торговый центр «Казахстан», рынок ТОО «ПФ Магаш», а также рынок ТОО «Бокен-Жанибек» в Жанаозене выявлено 29 нарушений правил пожарной безопасности. Обнаружено хранение горючих материалов в торговых залах, неисправность системы автоматической пожарной сигнализации и загромождение эвакуационных путей. На владельца каждого объекта наложен административный штраф в размере 132 275 тенге, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.
На сайте Генеральной прокуратуры РК опубликован список объектов, пожарную безопасность которых планируют проверить в первом полугодии 2018 года. Все 550 объектов находятся в «высокой» группе риска. В список попали девять торговых центров, семь из которых расположены в Актау, один - в Бейнеуском районе, один - в Жанаозене.