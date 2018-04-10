Последствия двух ночных ДТП в Актау попали на фото и видео

В ДТП, как сообщили на станции скорой помощи Актау, пострадали трое человек.
- Двоих мужчин и женщину доставили в больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили домой. Детей среди пострадавших нет, - рассказали на станции скорой помощи Актау.
Напомним, на этом же участке 4 апреля столкнулись два автомобиля Hyundai. В аварии никто не пострадал. Оказался поврежден фонарный столб. Ущерб, как рассказали в ГКП «АУЭС», обяжут возместить виновника аварии.
Другая авария произошла в ночь на 10 апреля на автодороге между гостиницей «Holiday Inn» в 4 микрорайоне и зданием АО «МангистауМунайГаз», расположенным в 6 микрорайоне Актау. Столкнулись легковой автомобиль и внедорожник.
В аварии пострадали двое человек.
- Вызов поступил примерно в 22:28. Двоих пострадавших доставили в приемный покой областной больницы. Одного из них после оказания медицинской помощи отпустили домой. Второго пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение с ушибом грудной клетки, множественными ушибленными ранами обеих нижних конечностей. Детей среди пострадавших нет, - сообщили на станции скорой помощи Актау.