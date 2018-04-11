В Актау родители обвиняют учителя в смерти своей дочери

Фото из архива семьи Нарембаевых

В пятницу, 6 апреля, день, когда девушка покончила жизнь самоубийством, Наиле Нарембаевой позвонил одноклассник дочери. Подросток сказал, что у Мадины произошел конфликт с одноклассницами и классным руководителем Ниной Ивановной Вареник.



Отношения с четырьмя одноклассницами, по словам Наили Нарембаевой, у 17-летней Мадины не ладились. Девушка училась в школе-гимназии №4.



- У Мадины на протяжении длительного времени были неприятельские отношения с этими одноклассницами. И девочки решали проблемы без вмешательства взрослых. Но в пятницу, 6 апреля, после вмешательства классного руководителя Нины Ивановны Вареник, моя дочь подверглась сильному психологическому давлению. Учитель, действуя в нарушение педагогической этики, в присутствии четырех одноклассниц необоснованно обвинила мою дочь в распространении каких-то сведений в отношении вышеуказанных одноклассниц. Таким образом, гибель моей дочери последовала непосредственно после беседы с классным руководителем и одноклассницами, - рассказала Наиля Нарембаева.



После разговора учителя, как позже рассказал одноклассник девушки, Мадина вышла из класса в очень подавленном состоянии и заплакала.



- Выяснилось, что моя дочь рассказала другим одноклассницам, что она не ожидала такого предательства со стороны классного руководителя Нины Ивановны. На протяжении нескольких лет Мадина ходила к ней на репетиторство за дополнительную плату (3000 тенге за час). Соответственно, Мадина была перед ней открыта всей душой, она делилась с ней своими сокровенными тайнами и мыслями. И когда состоялся этот конфликт, она просто-напросто предала ребенка, который жил в мире добра. Для кого-то это пустяки, а для кого-то - удар. Возможно, если бы она разобралась в ситуации, трагедии бы не было, - говорит Наиля Нарембаева.



По словам мамы погибшей девочки, после звонка одноклассника они с мужем отправились на поиски Мадины.



- По телефону одноклассник сказал, что Мадина вышла из школы, и что пойдет в сторону дома своей бабушки. Через некоторое время он вновь перезвонил и рассказал, что получил от нее сообщение с телефонами родителей. Я пыталась дозвониться до дочки, но она не брала трубку. Тогда я сразу позвонила классному руководителю и спросила, где моя дочь. На что она грубо ответила: «Откуда я знаю, они уже все разошлись». Мы с мужем искали Мадину в 11 микрорайоне. Позже нам позвонил друг семьи и попросил подъехать к 5 дому в 12 микрорайоне. Подъехав туда, мы увидели сотрудников полиции и «скорую». Уже все случилось, - говорит Наиля Нарембаева.



Родители погибшей девочки считают, что в данной ситуации виновата учительница, которая показала в этой ситуации свои непрофессионализм и равнодушие, чем спровоцировала эту страшную трагедию.



По словам мамы, Мадина хотела стать врачом и строила планы на будущее.



- Проблем в ее поведении мы никогда не наблюдали. Мадина у нас младший ребенок, очень желанный. Она больше жила душевными ценностями, чем материальными. Всегда росла в любви. Я ее всегда учила обходить конфликты и не ругаться. Она была целеустремленной в учебе, отличницей, несмотря на тяжелую программу. Успешно представляла школу на городских олимпиадах. Занималась аэробикой, карате, посещала школу моделей «Колибри». Мы участвовали в городских и международных конкурсах красоты. Она всегда купалась в родительской любви, для нас она была цветочком, который мы оберегали под своим крылом, - говорит Наиля Нарембаева.



Со слов родителей, в школе-гимназии №4 конфликты между учителями и учениками происходят часто, и родители предпочитают не связываться с педагогическим коллективом, а просто переводят детей в другие школы.



- Буквально перед четвертой четвертью подружки Мадины, забрав документы, перевелись в другую школу. По словам девочек, их доводила учитель истории Наталья Ивановна Висханова, дочка Нины Ивановны Вареник. Мое мнение: эти учителя непрофессионально себя ведут, унижают, принижают достоинство детей, ломают психику детей. Им не место в школе. Мы тоже думали перевести нашу дочку в другую школу, но все же остались, посчитав, что лучше будет доучиться в том же коллективе. Теперь мы сожалеем. Тем детям повезло, они ушли из школы, а наша Мадина ушла из жизни, - отметила мама погибшей девочки.



- Многие говорят, что это проблема не школы, а семьи. Но у ребенка не было желания покинуть этот мир. Именно разочарование этого дня и предательство людей подтолкнули Мадину на такой страшный шаг. В гимназии отсутствует социально-психологический климат и подход к детям, в школе ярко выражена конфликтность и агрессивность. По этой причине мне пришлось перевести своего сына в другую школу, - рассказала Оксана, близкий друг семьи.



Родители Мадины рассказали, что по факту смерти их дочери ведется досудебное расследование. Ими написано заявление в прокуратуру для привлечение к ответственности всех лиц, причастных к гибели ребенка.