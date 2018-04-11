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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:29

Просмотров: 8552

В Актау родители обвиняют учителя в смерти своей дочери

Школьница покончила жизнь самоубийством, выбросившись с галереи высотного дома 6 апреля. Поводом для самоубийства дочери, по мнению Наили Нарембаевой, стал конфликт между педагогом и одноклассницами девушки.

Фото из архива семьи Нарембаевых
В пятницу, 6 апреля, день, когда девушка покончила жизнь самоубийством, Наиле Нарембаевой позвонил одноклассник дочери. Подросток сказал, что у Мадины произошел конфликт с одноклассницами и классным руководителем Ниной Ивановной Вареник.

Отношения с четырьмя одноклассницами, по словам Наили Нарембаевой, у 17-летней Мадины не ладились. Девушка училась в школе-гимназии №4.

- У Мадины на протяжении длительного времени были неприятельские отношения с этими одноклассницами. И девочки решали проблемы без вмешательства взрослых. Но в пятницу, 6 апреля, после вмешательства классного руководителя Нины Ивановны Вареник, моя дочь подверглась сильному психологическому давлению. Учитель, действуя в нарушение педагогической этики, в присутствии четырех одноклассниц необоснованно обвинила мою дочь в распространении каких-то сведений в отношении вышеуказанных одноклассниц. Таким образом, гибель моей дочери последовала непосредственно после беседы с классным руководителем и одноклассницами, - рассказала Наиля Нарембаева.

После разговора учителя, как позже рассказал одноклассник девушки, Мадина вышла из класса в очень подавленном состоянии и заплакала.

- Выяснилось, что моя дочь рассказала другим одноклассницам, что она не ожидала такого предательства со стороны классного руководителя Нины Ивановны. На протяжении нескольких лет Мадина ходила к ней на репетиторство за дополнительную плату (3000 тенге за час). Соответственно, Мадина была перед ней открыта всей душой, она делилась с ней своими сокровенными тайнами и мыслями. И когда состоялся этот конфликт, она просто-напросто предала ребенка, который жил в мире добра. Для кого-то это пустяки, а для кого-то - удар. Возможно, если бы она разобралась в ситуации, трагедии бы не было, - говорит Наиля Нарембаева.

По словам мамы погибшей девочки, после звонка одноклассника они с мужем отправились на поиски Мадины.

- По телефону одноклассник сказал, что Мадина вышла из школы, и что пойдет в сторону дома своей бабушки. Через некоторое время он вновь перезвонил и рассказал, что получил от нее сообщение с телефонами родителей. Я пыталась дозвониться до дочки, но она не брала трубку. Тогда я сразу позвонила классному руководителю и спросила, где моя дочь. На что она грубо ответила: «Откуда я знаю, они уже все разошлись». Мы с мужем искали Мадину в 11 микрорайоне. Позже нам позвонил друг семьи и попросил подъехать к 5 дому в 12 микрорайоне. Подъехав туда, мы увидели сотрудников полиции и «скорую». Уже все случилось, - говорит Наиля Нарембаева.

Родители погибшей девочки считают, что в данной ситуации виновата учительница, которая показала в этой ситуации свои непрофессионализм и равнодушие, чем спровоцировала эту страшную трагедию.

По словам мамы, Мадина хотела стать врачом и строила планы на будущее.

- Проблем в ее поведении мы никогда не наблюдали. Мадина у нас младший ребенок, очень желанный. Она больше жила душевными ценностями, чем материальными. Всегда росла в любви. Я ее всегда учила обходить конфликты и не ругаться. Она была целеустремленной в учебе, отличницей, несмотря на тяжелую программу. Успешно представляла школу на городских олимпиадах. Занималась аэробикой, карате, посещала школу моделей «Колибри». Мы участвовали в городских и международных конкурсах красоты. Она всегда купалась в родительской любви, для нас она была цветочком, который мы оберегали под своим крылом, - говорит Наиля Нарембаева.

Со слов родителей, в школе-гимназии №4 конфликты между учителями и учениками происходят часто, и родители предпочитают не связываться с педагогическим коллективом, а просто переводят детей в другие школы.

- Буквально перед четвертой четвертью подружки Мадины, забрав документы, перевелись в другую школу. По словам девочек, их доводила учитель истории Наталья Ивановна Висханова, дочка Нины Ивановны Вареник. Мое мнение: эти учителя непрофессионально себя ведут, унижают, принижают достоинство детей, ломают психику детей. Им не место в школе. Мы тоже думали перевести нашу дочку в другую школу, но все же остались, посчитав, что лучше будет доучиться в том же коллективе. Теперь мы сожалеем. Тем детям повезло, они ушли из школы, а наша Мадина ушла из жизни, - отметила мама погибшей девочки.

- Многие говорят, что это проблема не школы, а семьи. Но у ребенка не было желания покинуть этот мир. Именно разочарование этого дня и предательство людей подтолкнули Мадину на такой страшный шаг. В гимназии отсутствует социально-психологический климат и подход к детям, в школе ярко выражена конфликтность и агрессивность. По этой причине мне пришлось перевести своего сына в другую школу, - рассказала Оксана, близкий друг семьи.

Родители Мадины рассказали, что по факту смерти их дочери ведется досудебное расследование. Ими написано заявление в прокуратуру для привлечение к ответственности всех лиц, причастных к гибели ребенка.


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Комментарии ( 21 )

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Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 15:01
firebolt,
Препоадвание никак не связно с тем фактом, что учитель собрала детей и взяла на себя функцию психолога, которую ей никто не давал. ПРевышение ее полномочий налицо. Если есть какие-то претензии к ребенку, то их надо обсуждать с родителями в первую очередь. Если психика не в порядке у учителей, то пусть идут лечатся. Нечего выносить свои недовольства на детей.
 
-2
  • ежик
  • Tatyana01
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  • Lady_M
 Русская 7 (Посетители) Сегодня, 14:52
Цитата: mustain
Постоянное унижение учеников, учители не видят никаких краёв.

Сходите и посмотрите. Постоянное унижение учителей, оскорбления и даже физическая расправа. Давно пора повесить камеры в каждый класс и разрешать заводить уголовное дело с 10 лет. Вот тогда вы и узнаете какие на самом деле ваши дети.
 
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  • Tatyana01
  • akma_d
 Juli1988 (Посетители) Сегодня, 14:48
Я сама училась в школе и знаю лично "замечательного" учителя Висханову, которая путала свои личные отношения и работу! Срывала свой гнев на детях, оскорбляла и унижала. Хорошистов, прилежных девочек оскорбляла проститутками и т.д. Я закончила школу в 2007 году, но незабываемое впечатление о Висхановой осталось на всю жизнь. Соболезную родителям! Таким учителям место работы-это колонии строгого режима, где бы они смогли в полной мере применить свои профессиональные навыки по надламываю психики.
 
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  • ежик
  • Tatyana01
 mustain (Посетители) Сегодня, 14:46
Те, кто оправдывает произошедшее давлением на учителей и "не знаете, какие сейчас дети" - это вы не знаете, что там происходит. Постоянное унижение учеников, учители не видят никаких краёв. Посмотрел бы я на каждого из комментирующих в этой ситуации. Забрал ребёнка оттуда год назад именно поэтому. Кстати, тот, кого обвиняют родители, до сих пор не отстранен, хотя бы до выяснения. Назначили нового директора - ту, которая уже пыталась пролезть на это место. Кому - беда, кому - подмога.
 
-1
  • Zakher
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firebolt (Посетители) Сегодня, 14:45
Цитата: Tatyana01
Причем тут технологии, никакие технологии не заменят нормальных взаимоотношений, фундамент которых, несомненно, закладывается в семье...


Причем тут замены взаимоотношений? Люди работают в стрессовом состоянии. На занятие основной деятельностью - преподаванием, - не остаётся времени.
 
-1
  • Zakher
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  • firebolt
  • Eliza
 Lady_M (Посетители) Сегодня, 14:41
Соболезнования родителям.

Родители хотят найти виновного....НО это их ребенок и они отвечают за него! Винить учителя и искать крайнего неуместно.
 
-1
  • Zakher
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  • Lady_M
  • firebolt
  • кукла
 Русская 7 (Посетители) Сегодня, 14:37
Сейчас такие дети, что каждому учителю памятник надо из золота поставить. Дома эти деточки невинные овечки и паиньки, а как вышли на улицу,то...
 
-2
  • Lady_M
  • firebolt
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  • Zakher
  • Tatyana01
 akma_d (Посетители) Сегодня, 14:22
firebolt,Если нервы измотаны, не надо преподавать...
 
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  • akma_d
 Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 14:21
firebolt,
Причем тут технологии, никакие технологии не заменят нормальных взаимоотношений, фундамент которых, несомненно, закладывается в семье...

Однако, те, кто осуждает родителей должны помнить, никому их нас при рождении не выдали на руки "инструкцию по эксплуатации к жизни". Все учатся на своих ошибках, проходя свой собственный жизненый путь.... и страдают из-за своих ошибок. Надо сделать выводы всем взрослым, которые так или иначе были причастны к данной ситуации, включая руководство школы и системы образования в целом... ГДЕ ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ??? ПОЧЕМУ БЕСЕДЫ ВЕДЕТ УЧИТЕЛЬ???
 
-1
  • Zakher
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firebolt (Посетители) Сегодня, 14:19
Цитата: akma_d
и что если их мучают проверками они должны на детях срываться....


Люди не обладают чудесной способностью по щелчку пальцев меняться в настроении, чтобы внимательно отнестись к ребёнку. Если в голове мысли о проблемах, которые изматывают нервную систему, от них никуда не деться. Поэтому говорить, что они на детях срываются, неправильно.
 
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