В Актау по факту самоубийства школьницы назначена судебно-медицинская экспертиза

1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.



2. То же деяние, совершенное в отношении лица, находившегося в материальной или иной зависимости от виновного, - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.



3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в отношении несовершеннолетнего, - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

О материалах дела в ведомстве не сообщают в интересах следствия.- По факту смерти девушки проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.Напомним, что родители обвиняют учителя в смерти своей дочери.