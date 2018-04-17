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ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:31

Просмотров: 1498

Из-за трагического инцидента в Мангистау погиб девятилетний мальчик

Девятилетний Эльдар Кульбеков схватился за лежащий на земле электрический провод, который в этот момент стали натягивать строители, не заметившие ребенка.
Мальчика подкинуло вверх и ударило о столб. Родители погибшего ребенка обвиняют в смерти сына подрядчиков, не соблюдавших технику безопасности. По факту смерти ребенка ведется досудебное расследование.

Эльдар Кульбеков. Скриншот видео
Трагедия произошла в селе Даулет Мунайлинского района 14 апреля около 16:00. Сельские мальчишки, как обычно, играли в степи.



- Электрический провод лежал практически на земле. Эльдар, играя, схватился за него. И в этот момент строители стали натягивать провод. Ни спецтехники, ничего не было видно за 5,5-6 километров. Ребенка вместе с проводом затянуло наверх и он упал. Я в этот момент был дома, меня позвали дети, которые с ним играли. Мы сразу приехали сюда, но нашел я его уже мертвым, - рассказал Саламат Кульбеков, дядя погибшего мальчика.

Эльдара Кульбекова похоронили в понедельник, 16 апреля. В понедельник, 23 апреля, мальчику исполнилось бы 10 лет.



- Суббота, выходной день, почему не было никакого контроля, это же высоковольтные провода — объект повышенной опасности. Там ходят много людей, этот провод валялся на земле, а там столько детей играют. Не мой сын, так кто-то другой бы пострадал. Это просто халатность, самая обычная халатность. Я хочу, чтобы их наказали за смерть моего сына, - рассказала Анаргуль Кульбекова, мама мальчика.

Работы выполняло ТОО «Алнур ПВ». В отношении компании начато досудебное расследование по статье 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных работ или иных работ).

- Заказчик данного объекта - компания «МРЭК», подрядчик - ТОО «Алнур ПВ». По факту трагедии в настоящий момент ведется расследование. Спецтехника, которая работала на месте происшествия в тот день, водворена на штрафстоянку. Родителям мальчика мы приносим свои соболезнования, - сообщил Нурберди Беков, заместитель акима села Даулет.

Строители отказались комментировать трагедию.

По статье 277 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.



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В Мангистауской области ребенок погиб на электрическом столбе


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Комментарии ( 5 )

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БСК22 (Посетители) Сегодня, 12:59
Erlan84, точно. Порвать руками этих негодяев.
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:23
иногда так и хочется устроить самосуд!
 
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Гайни (Посетители) Сегодня, 11:58
Иманды болсын.
 
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dildjan (Посетители) Сегодня, 11:53
Соболезнования мои.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:44
Auylda omir surgen soń, kop qatty uaiymdamaisyn. Osyndai qaigy keledi dep kim oilagan. Okinishti.
Mert bolgan balanyń ata-anasyna sabyrlyq tileimin.
 
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  • OpOp
 akma_d (Посетители) Сегодня, 11:39
какое горе из-за халатности!

иманды болсын!
 
 

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