Из-за трагического инцидента в Мангистау погиб девятилетний мальчик

Назад Вперед



































Трагедия произошла в селе Даулет Мунайлинского района 14 апреля около 16:00. Сельские мальчишки, как обычно, играли в степи.- Электрический провод лежал практически на земле. Эльдар, играя, схватился за него. И в этот момент строители стали натягивать провод. Ни спецтехники, ничего не было видно за 5,5-6 километров. Ребенка вместе с проводом затянуло наверх и он упал. Я в этот момент был дома, меня позвали дети, которые с ним играли. Мы сразу приехали сюда, но нашел я его уже мертвым, - рассказал Саламат Кульбеков, дядя погибшего мальчика.Эльдара Кульбекова похоронили в понедельник, 16 апреля. В понедельник, 23 апреля, мальчику исполнилось бы 10 лет.- Суббота, выходной день, почему не было никакого контроля, это же высоковольтные провода — объект повышенной опасности. Там ходят много людей, этот провод валялся на земле, а там столько детей играют. Не мой сын, так кто-то другой бы пострадал. Это просто халатность, самая обычная халатность. Я хочу, чтобы их наказали за смерть моего сына, - рассказала Анаргуль Кульбекова, мама мальчика.Работы выполняло ТОО «Алнур ПВ». В отношении компании начато досудебное расследование по статье 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных работ или иных работ).- Заказчик данного объекта - компания «МРЭК», подрядчик - ТОО «Алнур ПВ». По факту трагедии в настоящий момент ведется расследование. Спецтехника, которая работала на месте происшествия в тот день, водворена на штрафстоянку. Родителям мальчика мы приносим свои соболезнования, - сообщил Нурберди Беков, заместитель акима села Даулет.Строители отказались комментировать трагедию.По статье 277 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.