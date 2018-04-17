Из-за трагического инцидента в Мангистау погиб девятилетний мальчик

- Электрический провод лежал практически на земле. Эльдар, играя, схватился за него. И в этот момент строители стали натягивать провод. Ни спецтехники, ничего не было видно за 5,5-6 километров. Ребенка вместе с проводом затянуло наверх и он упал. Я в этот момент был дома, меня позвали дети, которые с ним играли. Мы сразу приехали сюда, но нашел я его уже мертвым, - рассказал Саламат Кульбеков, дядя погибшего мальчика.
Эльдара Кульбекова похоронили в понедельник, 16 апреля. В понедельник, 23 апреля, мальчику исполнилось бы 10 лет.
- Суббота, выходной день, почему не было никакого контроля, это же высоковольтные провода — объект повышенной опасности. Там ходят много людей, этот провод валялся на земле, а там столько детей играют. Не мой сын, так кто-то другой бы пострадал. Это просто халатность, самая обычная халатность. Я хочу, чтобы их наказали за смерть моего сына, - рассказала Анаргуль Кульбекова, мама мальчика.
Работы выполняло ТОО «Алнур ПВ». В отношении компании начато досудебное расследование по статье 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных работ или иных работ).
- Заказчик данного объекта - компания «МРЭК», подрядчик - ТОО «Алнур ПВ». По факту трагедии в настоящий момент ведется расследование. Спецтехника, которая работала на месте происшествия в тот день, водворена на штрафстоянку. Родителям мальчика мы приносим свои соболезнования, - сообщил Нурберди Беков, заместитель акима села Даулет.
Строители отказались комментировать трагедию.
По статье 277 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Видео Рашида Исмагилова