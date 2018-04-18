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ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 06:07

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Число совершенных с начала года правонарушений в Мангистау увеличилось до 1577

Из них 1285 — это преступления разной степени тяжести и 292 проступка. Об этом сообщается на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Фото из архива Lada.kz
На территории Мангистауской области с начала года совершено 242 преступления небольшой тяжести, 843 преступлений средней тяжести, 190 тяжких и 10 особо тяжких преступлений.

Зарегистрировано 292 проступка.

За два месяца 2018 года в регионе зарегистрировано 879 преступлений и 185 проступков.

Число зарегистрированных ДТП в Мангистау возросло до 60. В авариях пострадали 69 человек, девять из которых — несовершеннолетние. Погибли 18 человек, среди них один несовершеннолетний.

За два месяца 2018 года жертвами ДТП в регионе стали девять человек.

Что такое проступок?

- общественно вредное деяние, действие, либо бездействие, посягающее на установленные законами или подзаконными актами общественные отношения, отличающееся небольшой общественной опасностью и нарушающее какие-либо нормы, правила поведения.

Проступки — обобщённое название видов правонарушений, имеющих меньшую общественную опасность по сравнению с преступлением.

Что такое особо тяжкие преступления?

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двенадцати лет, пожизненного лишения свободы или смертной казни.

Что такое тяжкие преступления?

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает двенадцати лет лишения свободы.

Что такое преступления средней тяжести?

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, а также неосторожные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет.

Что такое преступление небольшой тяжести?

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает двух лет лишения свободы, а также неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы.


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