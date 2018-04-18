С начала года в Мангистау сгорело 27 автомобилей

Так, за 12 месяцев 2017 год на автотранспорте произошел 101 пожар, ущерб от которых составил 125 миллионов 380 тысяч тенге. При пожарах пострадали 11 человек.
- Мангистауская область занимает первое место по типу использования смешанного вида топлива. Наиболее распространенными причинами возгорания являются: негерметичность газовой топливной системы, нарушение техники безопасности при эксплуатации и ремонте газобаллонного оборудования, также неисправности газового редуктора, утечка газа, неисправность бензинового клапана, негерметичность, вызванная механическими повреждениями при переключении с газового топлива на бензин, - говорят спасатели.
Чтобы избежать пожара, специалисты рекомендуют:
- своевременно проходить техническое обслуживание автомобиля;
- следить за исправностью всего электрооборудования;
- почаще заглядывать под капот и смотреть за герметичностью, а также исправностью топливной аппаратуры двигателя;
- если в качестве топлива используется газ, то регулярно обследовать газовое оборудование. Всегда держать в салоне машины огнетушитель.
За прошлую неделю в Мангистауской области сгорели четыре автомобиля.
Один из пожаров произошел вечером 12 апреля в 29А микрорайоне. Примерно в 17:08 возле здания №68 полностью сгорела автомашина Mazda 626, 1990 года выпуска. Пострадавших нет.
Днем 14 апреля произошел пожар на трассе Жетыбай–Актау. Примерно в 15:40 полностью сгорел микроавтобус Sang Yong, 2001 года выпуска. Обошлось без пострадавших. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.
В эту же ночь в 29 микрорайоне возле дома №102 полностью сгорела автомашина «Опель Вектра». Пострадавших нет.
На следующий день примерно в 22:22 на дороге в селе Шетпе полностью сгорела автомашина «Опель Вектра». Обошлось без пострадавших. Причина и ущерб еще не установлены.
Спасатели напоминают автовладельцам, что газ пожаро- и взрывоопасен!
- Самая большая беда для владельца газовой автозаправочной станции – пожар. Достаточно одной искры, чтобы все взлетело на воздух. В такой критической ситуации маловероятно, что удастся избежать человеческих жертв, - говорят специалисты управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС Мангистауской области.
При пожаре звонить: 101 или 112.