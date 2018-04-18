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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:26

Просмотров: 322

С начала года в Мангистау сгорело 27 автомобилей

С начала текущего года в Мангистауской области сгорело 27 автомобилей. Общий ущерб составил более 12 миллионов 800 тысяч тенге. Об этом рассказали в управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС Мангистауской области.

Фото из архива "Лады"
Специалисты отмечают, что на территории Мангистауской области ежегодно происходят пожары на автотранспорте. Согласно статистике пожаров, на текущий период в области зарегистрировано 27 случаев возгораний автотранспорта, ущерб составляет 12 миллионов 800 тысяч тенге.

Так, за 12 месяцев 2017 год на автотранспорте произошел 101 пожар, ущерб от которых составил 125 миллионов 380 тысяч тенге. При пожарах пострадали 11 человек.

- Мангистауская область занимает первое место по типу использования смешанного вида топлива. Наиболее распространенными причинами возгорания являются: негерметичность газовой топливной системы, нарушение техники безопасности при эксплуатации и ремонте газобаллонного оборудования, также неисправности газового редуктора, утечка газа, неисправность бензинового клапана, негерметичность, вызванная механическими повреждениями при переключении с газового топлива на бензин, - говорят спасатели.

Чтобы избежать пожара, специалисты рекомендуют:
- своевременно проходить техническое обслуживание автомобиля;
- следить за исправностью всего электрооборудования;
- почаще заглядывать под капот и смотреть за герметичностью, а также исправностью топливной аппаратуры двигателя;
- если в качестве топлива используется газ, то регулярно обследовать газовое оборудование. Всегда держать в салоне машины огнетушитель.

За прошлую неделю в Мангистауской области сгорели четыре автомобиля.

Один из пожаров произошел вечером 12 апреля в 29А микрорайоне. Примерно в 17:08 возле здания №68 полностью сгорела автомашина Mazda 626, 1990 года выпуска. Пострадавших нет.

Днем 14 апреля произошел пожар на трассе Жетыбай–Актау. Примерно в 15:40 полностью сгорел микроавтобус Sang Yong, 2001 года выпуска. Обошлось без пострадавших. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

В эту же ночь в 29 микрорайоне возле дома №102 полностью сгорела автомашина «Опель Вектра». Пострадавших нет.

На следующий день примерно в 22:22 на дороге в селе Шетпе полностью сгорела автомашина «Опель Вектра». Обошлось без пострадавших. Причина и ущерб еще не установлены.

Спасатели напоминают автовладельцам, что газ пожаро- и взрывоопасен!

- Самая большая беда для владельца газовой автозаправочной станции – пожар. Достаточно одной искры, чтобы все взлетело на воздух. В такой критической ситуации маловероятно, что удастся избежать человеческих жертв, - говорят специалисты управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС Мангистауской области.

При пожаре звонить: 101 или 112.


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