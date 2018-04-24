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ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:59

Просмотров: 641

За убийство 16-летнего пасынка жительницу Бейнеу осудили на 15 лет

Суд учел признание женщины в убийстве и наличие у нее четверых несовершеннолетних детей, один из которых инвалид. Родная мать убитого подростка согласна с вынесенным приговором.

В зале суда
Турсынай Сарсенову признали виновной по части 2 статьи 99 УК РК (Убийство заведомо несовершеннолетнего лица). Суд с учетом смягчающих обстоятельств приговорил женщину к минимальному сроку, предусмотренному данной статьей УК РК.

Камшат Кожакова, родная мать подростка, сообщила журналистам, что согласна с приговором.

Близкие Турсынай Сарсеновой, наоборот, считают решение суда слишком жестким и намерены обжаловать его в вышестоящих инстанциях.

- Теперь четверо детей должны остаться сиротами, без матери? Я хочу, чтобы Турсынай дали отсрочку или смягчили приговор. Она хорошая мать, у нее никогда не было проблем ни с родными детьми, ни с Нурсултаном, я не знаю, что произошло в тот день, - говорит Кайрат Асанов, отец погибшего подростка.

Напомним, убийство произошло в январе этого года. Тело мальчика нашли в сарае с 20 ножевыми ранениями. Родная мать погибшего рассказала, почему не смогла его забрать.

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