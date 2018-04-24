За убийство 16-летнего пасынка жительницу Бейнеу осудили на 15 лет

Камшат Кожакова, родная мать подростка, сообщила журналистам, что согласна с приговором.
Близкие Турсынай Сарсеновой, наоборот, считают решение суда слишком жестким и намерены обжаловать его в вышестоящих инстанциях.
- Теперь четверо детей должны остаться сиротами, без матери? Я хочу, чтобы Турсынай дали отсрочку или смягчили приговор. Она хорошая мать, у нее никогда не было проблем ни с родными детьми, ни с Нурсултаном, я не знаю, что произошло в тот день, - говорит Кайрат Асанов, отец погибшего подростка.
Напомним, убийство произошло в январе этого года. Тело мальчика нашли в сарае с 20 ножевыми ранениями. Родная мать погибшего рассказала, почему не смогла его забрать.
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