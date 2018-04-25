«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 25 Апреля
+13...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 325.8 KZT
  • €1 = 397.83 KZT
  • 1 RUB = 5.29 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 09:57

Просмотров: 424

После жалобы жительницы Актау на незаконное захоронение инициировано расследование

Сама пострадавшая - Неля Филонова, все еще пытается выяснить, где могила ее близкого. Случай находится под контролем прокуратуры.

Место захоронения. Фото Нели Филоновой
Расследование, как сообщила Неля Филонова, начато по факту вандализма. Дело передали участковому 29 микрорайона Актау, в ведомстве которого находится городское кладбище. Рядом с захоронением, которое появилось на месте могилы отчима Нели Филоновой, установили прежнее надгробие, принадлежащее ее близкому. Но такое соседство женщину все равно возмущает.

- Рядом с тем местом, где сейчас появилось новое захоронение, сделали насыпь. Рядом установили надгробие. Но почему я должна на это соглашаться? Пусть найдут захоронение моего отчима, есть ли оно там вообще или нет. А то памятник поставили и все. Я требую, чтобы выясняли - там ли останки моего близкого, - говорит Неля Филонова.

Неординарный случай находится на контроле прокуратуры Актау.

Напомним, жительница Актау обнаружила свежую могилу на месте захоронения отчима.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика