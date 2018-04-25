После жалобы жительницы Актау на незаконное захоронение инициировано расследование

- Рядом с тем местом, где сейчас появилось новое захоронение, сделали насыпь. Рядом установили надгробие. Но почему я должна на это соглашаться? Пусть найдут захоронение моего отчима, есть ли оно там вообще или нет. А то памятник поставили и все. Я требую, чтобы выясняли - там ли останки моего близкого, - говорит Неля Филонова.
Неординарный случай находится на контроле прокуратуры Актау.
Напомним, жительница Актау обнаружила свежую могилу на месте захоронения отчима.
Оставьте свой комментарий первым.