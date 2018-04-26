В Сети появилось видео последствий ночной аварии в 13 микрорайоне Актау

Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, - влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Происшествие случилось вчера, 25 апреля, примерно в 22:00 на дороге в 13 микрорайоне.Столкнулись, по сообщению пресс-службы ДВД Мангистау, автомобили Nissan и Volkswagen Passat. Один из автомобилей перевернулся.- Оба водителя были трезвы. Никто не пострадал. Составлен протокол по статье 610 КоАП РК, - сообщили в ведомстве.