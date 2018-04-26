В ДВД Мангистауской области назвали причины оцепления привокзальной площади

- Сегодня, примерно в 9:00, в дежурную часть ДВД Мангистау поступил звонок от сотрудников ЛОВД. Они сообщили, что обнаружили камуфляжную сумку. Оперативная группа среагировала моментально: практически сразу прибыли на место происшествия, оцепили территорию и эвакуировали людей из здания. К счастью, тревога оказалась ложной, в сумке оказались вещи уехавшего домой солдата, - сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Мангистауской области.
Напомним, сегодня жители Мангистау сообщили об оцеплении привокзальной площади. По неподтвержденной информации, поступило сообщение о подозрительном предмете в оставленной сумке.
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