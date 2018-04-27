Жителя Каракиянского района оштрафовали за незаконное хранение оружия

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 482 КоАП РК (Незаконное приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка не зарегистрированного в органах внутренних дел гладкоствольного, газового оружия и патронов к нему, а равно электрического, пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Джоуль, калибром более 4,5 миллиметра). Для физических лиц по данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 20 МРП.
Обвиняемого приговорили к выплате штрафа в размере 48 100 тенге с конфискацией оружия. Изъятое охотничье ружье подлежит уничтожению.
Напомним, что жителям Мангистау предлагают за вознаграждение сдать оружие. Мангистауские полицейские с 10 апреля начали принимать у населения незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Граждане получат денежную компенсацию и смогут избежать уголовной ответственности.
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