В Актау 10-летняя девочка осталась жива после падения с четвертого этажа

- Ребенка доставили в больницу с различными травмами. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. Из-за отсутствия состава преступления дело прекращено, - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Компании с сайта va.kz
Платные объявления с сайта va.kz
|
Пятница, 04 Мая
+22...+26
Температура воды
в море онлайн
| Курсы валют
в банках Актау
|
Комментарии ( 0 )
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.
Оставьте свой комментарий первым.