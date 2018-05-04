В Актау 10-летняя девочка осталась жива после падения с четвертого этажа

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Несчастный случай произошел 2 мая около 20:30 в 22 доме 3 микрорайона Актау. На момент происшествия, как сообщили в ДВД Мангистау, дома находилась вся семья пострадавшей девочки, кроме отца.



- Ребенка доставили в больницу с различными травмами. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. Из-за отсутствия состава преступления дело прекращено, - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.