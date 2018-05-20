ЧП на месторождении в Мангистау: Трое рабочих госпитализированы

По информации очевидцев, загорелась скважина. Как сообщили в Мангистауской областной больнице (МОБ), пострадали трое рабочих ТОО «М-Техсервис». С ожогами различной степени санитарная авиация экстренно доставила их в МОБ в 05:10.Один из рабочих с 60 процентами ожогов тела находится в реанимации, двое - в отделении травматологии.Обстоятельства происшествия выясняются. Lada.kz ожидает официальный ответ от пресс-службы ДВД Мангистауской области.