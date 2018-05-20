«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 20 Мая
+29...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 328.31 KZT
  • €1 = 386.62 KZT
  • 1 RUB = 5.27 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:28

Просмотров: 1404

Во время ЧП на месторождении в Мангистау погиб один человек

Официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов подтвердил информацию о происшествии на месторождении.

Кадр видео
По его словам, ЧП произошло на месторождении Комсомольское в 250 километрах от ближайшего населенного пункта.

- Информация о возгорании дренажной емкости на площади 40 квадратных метров на месторождении Комсомольское 19 мая в 22:22 поступила в центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) 20 мая в 02:58. Инцидент произошел при капитальном ремонте скважины. В результате этого на месте происшествия от полученных травм скончался рабочий подрядной организации ТОО «М-Техсервис» 1986 года рождения. Трое (двое 1973 и один 1980 годов рождения) получили ожоги различной степени и были госпитализированы в Мангистаускую областную больницу, - сообщил Руслан Иманкулов.

Пожар ликвидировали в 00:23. В его ликвидации участвовали восемь работников и две единицы техники негосударственной противопожарной службы ТОО «Өрт сөндіру қызметі».

Напомним, один из рабочих с 60 процентами ожогов тела находится в реанимации, двое - в отделении травматологии.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:53
Mert bolģan adamnyń yesimi qaıyrly bolsyn!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Satuk (Посетители) Сегодня, 18:36
Как всегда скрывают гибель работяг,пишут мол обожглись и туда сюда.а на поверку один погиб и с другими как всегда не ясно. Когда мы начнём говорить правду и отучимся врать? Мои соболезнования родычам погибшего,остальным сил и выздоровления.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика