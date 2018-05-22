Машины и 300 тюков сена: За неделю в Мангистау произошло пять пожаров

В этот же день в 21:49 в селе Шайыр во дворе жилого дома сгорели 300 тюков сена. Площадь горения составила 176 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Причина и ущерб выясняются.
На следующий день, 16 мая, примерно в 14:09 произошел пожар между гаражным обществом «Орбита» и автосервисом «У Николая». Сгорело 70 погонных метров теплотрассы и 100 квадратных метров сухостоя. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.
В четверг, 17 мая, в 08:55 в селе Умирзак полностью сгорел автомобиль марки Toyota RAV-4 1995 года выпуска. Пострадавших нет.
Вечером 20 мая в 22 микрорайоне произошел взрыв газового баллона в автомобиле ВАЗ-2106 2001 года выпуска. Машина сгорела полностью. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.
Как сообщила Рукия Сычева, для оперативного реагирования на жалобы и предложения от населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, получения информации о деятельности ведомства в государственном учреждении «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» работает телефон доверия: 43-55-06.
Оставьте свой комментарий первым.