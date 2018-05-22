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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 22:08

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Машины и 300 тюков сена: За неделю в Мангистау произошло пять пожаров

За неделю, с 14 по 20 мая, в регионе сгорели два автомобиля. Об этом сообщила Рукия Сычева, руководитель пресс-центра Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото ampravda.ru
В Курыке 15 мая сгорела баня. Пожар произошел в 14:16 часов на улице Сатпаева. Площадь горения составила шесть квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

В этот же день в 21:49 в селе Шайыр во дворе жилого дома сгорели 300 тюков сена. Площадь горения составила 176 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Причина и ущерб выясняются. 

На следующий день, 16 мая, примерно в 14:09 произошел пожар между гаражным обществом «Орбита» и автосервисом «У Николая». Сгорело 70 погонных метров теплотрассы и 100 квадратных метров сухостоя. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

В четверг, 17 мая, в 08:55 в селе Умирзак полностью сгорел автомобиль марки Toyota RAV-4 1995 года выпуска. Пострадавших нет.

Вечером 20 мая в 22 микрорайоне произошел взрыв газового баллона в автомобиле ВАЗ-2106 2001 года выпуска. Машина сгорела полностью. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

Как сообщила Рукия Сычева, для оперативного реагирования на жалобы и предложения от населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности, получения информации о деятельности ведомства в государственном учреждении «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» работает телефон доверия: 43-55-06.


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