Названа причина столкновения с тепловозом в Мангистау

- Водитель КамАЗа выехал на переезд, проигнорировав предупреждающий знак STOP, который установлен у переезда.
Из-за внезапного выезда грузовика машинист маневрового тепловоза применил служебное торможение. Столкновение избежать не удалось, - отметили в ведомстве.
По сообщению пресс-службы, данный случай расследуется. По предварительной версии столкновение произошло по вине водителя автомашины, нарушившего правила пересечения переезда. Железнодорожники в очередной раз призывают водителей автотранспорта быть внимательными, не нарушать ПДД и не подвергать опасности свою и жизнь окружающих.