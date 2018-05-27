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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:03

Просмотров: 1800

Названа причина столкновения с тепловозом в Мангистау

В пресс-службе АО «КТЖ-Грузовые перевозки» прокомментировали столкновение грузовика и тепловоза.

Фото очевидцев
Дорожный инцидент, по информации пресс-службы, произошел 26 мая в 16:55 на перегоне Курык-Порт - Ерсай.

- Водитель КамАЗа выехал на переезд, проигнорировав предупреждающий знак STOP, который установлен у переезда.
Из-за внезапного выезда грузовика машинист маневрового тепловоза применил служебное торможение. Столкновение избежать не удалось, - отметили в ведомстве.

По сообщению пресс-службы, данный случай расследуется. По предварительной версии столкновение произошло по вине водителя автомашины, нарушившего правила пересечения переезда. Железнодорожники в очередной раз призывают водителей автотранспорта быть внимательными, не нарушать ПДД и не подвергать опасности свою и жизнь окружающих.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:55
Poıyz kináli delinse tań qalar yedim
 
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1arab (Посетители) Сегодня, 12:09
Быть не может что он не увидел состав!
 
 

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