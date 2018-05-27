Названа причина столкновения с тепловозом в Мангистау

Фото очевидцев

Дорожный инцидент, по информации пресс-службы, произошел 26 мая в 16:55 на перегоне Курык-Порт - Ерсай.



- Водитель КамАЗа выехал на переезд, проигнорировав предупреждающий знак STOP, который установлен у переезда.

Из-за внезапного выезда грузовика машинист маневрового тепловоза применил служебное торможение. Столкновение избежать не удалось, - отметили в ведомстве.



По сообщению пресс-службы, данный случай расследуется. По предварительной версии столкновение произошло по вине водителя автомашины, нарушившего правила пересечения переезда. Железнодорожники в очередной раз призывают водителей автотранспорта быть внимательными, не нарушать ПДД и не подвергать опасности свою и жизнь окружающих.