Полиция Актау задержала подозреваемых в избиении мужчин в букмекерской конторе

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Данный факт, по информации ведомства, зарегистрирован 30 мая текущего года в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) УВД Актау по статье 293 УК РК - «Хулиганство».
Напомним, инцидент произошел в букмекерской конторе, расположенной в 5 микрорайоне.
- В данный момент задержанные находятся в УВД Актау. Назначена необходимая экспертиза. Выясняются причины произошедшего, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Напомним, инцидент произошел в букмекерской конторе, расположенной в 5 микрорайоне.
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