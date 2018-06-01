В Мангистау на производстве погиб рабочий

Для расследования инцидента, по словам Мерея Мажитова, управлением труда создана специальная комиссия. По предварительным данным, рабочего задавил погрузчик.- Сообщение о том, что человек погиб на производстве в местные органы управления труда поступило вчера, 31 мая. В 09:35 погиб работник ТОО «DSL Caspian». Это произошло на территории компании «Ерсай». Сегодня органами управления труда создана комиссия по расследованию несчастного случая. В течение 10 дней будут установлены обстоятельства и причины трагедии, - сказал Мерей Мажитов.По неподтвержденным данным, погибшему было 26 лет.