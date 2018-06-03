Автомобиль сгорел ночью в Актау

- В 00:26 пожарные прибыли на место происшествия. Для тушения был подан один пенный ствол. В 00:35 пожар удалось ликвидировать. Пострадавших нет, - проинформировали в ведомстве.

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Вызов в пожарную службу по данному факту поступил в 00:18. В оперативном порядке на место выехали одна автоцистерна и шесть человек личного состава.Как выяснилось, горел автомобиль Opel Astra 2011 года выпуска. Причина пожара устанавливается дежурным дознавателем.