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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:41

Просмотров: 1156

Автомобиль сгорел ночью в Актау

Инцидент произошел в районе жилого комплекса Green Park 3 июня примерно в 00:15. Об этом сообщили в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото очевидцев
Вызов в пожарную службу по данному факту поступил в 00:18. В оперативном порядке на место выехали одна автоцистерна и шесть человек личного состава.

- В 00:26 пожарные прибыли на место происшествия. Для тушения был подан один пенный ствол. В 00:35 пожар удалось ликвидировать. Пострадавших нет, - проинформировали в ведомстве.


Как выяснилось, горел автомобиль Opel Astra 2011 года выпуска. Причина пожара устанавливается дежурным дознавателем.


Видео @asef_mamiyev_85




Видео @husu5155






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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:32
Jaz keldi, órt keldi. Masqara
 
 

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