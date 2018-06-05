В 6 микрорайоне Актау произошел пожар на территории школы

Видео очевидцев

Возгорание, как сообщила Рукия Сычева, произошло сегодня, 5 июня, в 05:20.- Пожар ликвидирован в 06:19. В тушении приняли участие три единицы спецтехники. Площадь горения составила 70 квадратных метров, - отметила руководитель пресс-центра Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.