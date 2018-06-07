На парковке торгового центра «Ардагер» в Актау сбили 13-летнюю девочку

Место происшествия. Фото автора
Пострадавшая девочка, по словам очевидцев, подрабатывает на парковке торгового центра мытьем машин.
- Она часто здесь бывает. На парковку резко выбежала и, наверное, водитель не успел среагировать. В результате она попала под колёса, - говорят очевидцы.
На место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции. Водителя, сбившего девочку, забрали для дальнейшей дачи показаний. Автомобиль, по словам очевидцев, эвакуировали на штрафстоянку. По неподтвержденной информации, виновник ДТП был трезв.
- В процессе осмотра у пострадавшей 13-ти лет выявлены: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и вывих левого коленного сустава. На данный момент её доставили в Мангистаускую областную больницу, - сообщили в диспетчерской станции скорой и неотложной медицинской помощи Актау.
Более подробная информация о состоянии девочки будет предоставлена позже. Официальный комментарий от ДВД Мангистауской области ожидается.
Lada.kz собирается получить видеосъёмку момента ДТП позже.
Напомним, на дороге в 26 микрорайоне Актау перевернулся автомобиль в ночь на 7 июня.
- Она часто здесь бывает. На парковку резко выбежала и, наверное, водитель не успел среагировать. В результате она попала под колёса, - говорят очевидцы.
На место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции. Водителя, сбившего девочку, забрали для дальнейшей дачи показаний. Автомобиль, по словам очевидцев, эвакуировали на штрафстоянку. По неподтвержденной информации, виновник ДТП был трезв.
- В процессе осмотра у пострадавшей 13-ти лет выявлены: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и вывих левого коленного сустава. На данный момент её доставили в Мангистаускую областную больницу, - сообщили в диспетчерской станции скорой и неотложной медицинской помощи Актау.
Более подробная информация о состоянии девочки будет предоставлена позже. Официальный комментарий от ДВД Мангистауской области ожидается.
Lada.kz собирается получить видеосъёмку момента ДТП позже.
Место ДТП. Полицейские составили чертёж и схему.
Напомним, на дороге в 26 микрорайоне Актау перевернулся автомобиль в ночь на 7 июня.