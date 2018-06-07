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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 18:37

Просмотров: 1067

На парковке торгового центра «Ардагер» в Актау сбили 13-летнюю девочку

Инцидент произошёл примерно в 17.40 сегодня, 7 июня. Водитель автомобиля марки Chevrolet Cruze сбил 13-летнюю девочку. О состоянии пострадавшей рассказали на станции скорой и неотложной медицинской помощи Актау.

Место происшествия. Фото автора
Пострадавшая девочка, по словам очевидцев, подрабатывает на парковке торгового центра мытьем машин.

- Она часто здесь бывает. На парковку резко выбежала и, наверное, водитель не успел среагировать. В результате она попала под колёса, - говорят очевидцы.

На место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции. Водителя, сбившего девочку, забрали для дальнейшей дачи показаний. Автомобиль, по словам очевидцев, эвакуировали на штрафстоянку. По неподтвержденной информации, виновник ДТП был трезв.

- В процессе осмотра у пострадавшей 13-ти лет выявлены: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и вывих левого коленного сустава. На данный момент её доставили в Мангистаускую областную больницу, - сообщили в диспетчерской станции скорой и неотложной медицинской помощи Актау.

Более подробная информация о состоянии девочки будет предоставлена позже. Официальный комментарий от ДВД Мангистауской области ожидается.

Lada.kz собирается получить видеосъёмку момента ДТП позже.

На парковке торгового центра «Ардагер» в Актау сбили 13-летнюю девочку



Место ДТП. Полицейские составили чертёж и схему.


Напомним, на дороге в 26 микрорайоне Актау перевернулся автомобиль в ночь на 7 июня.


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Комментарии ( 3 )

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Voodoo_qoldie (Посетители) Сегодня, 19:54
5 км в час вряд ли соблюдал водитель. Парковка- равноправная территория и авто,, и пешеходов. Тяжело будет водителю! Факт! Наши пешехожы- самые бесбашенные в мире. Но, ещё бы видео глянуть. Будет всё понятно тогда...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • minus
  • kostya_aktau
 Mona (Посетители) Сегодня, 19:02
С водителем разберутся полицейские, но и родителей несовершеннолетней привлечь к административной ответственности. Понимаю, ситуации в жизни бывают разные, раз детям приходится работать. Но ответственность за происшествия с детьми целиком на родителях.
 
-1
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:47
Obal boldy-aý. Boıjetken saýyģyp, kiná kimnen bolģany anyqtala jatar.
 
 

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