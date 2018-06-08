В Мунайлинском районе горела свалка

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Горение мусора произошло в 20:23 в селе Баскудук в промзоне №9 вчера, 7 июня.
- Происшествие признали горением, не пожаром. Выгорела свалка за автомобильном центром обслуживания населения. Площадь горения составила 1300 квадратных метров. В тушении приняли участие две спецтехники и две автоцистерны с водой. Причины устанавливаются дознавателем, - сказала Рукия Сычева.
Видео опубликовано в Instagram @na_dorogah_aktau.
Напомним, в 6 микрорайоне Актау произошел пожар на территории школы 5 июня.
- Происшествие признали горением, не пожаром. Выгорела свалка за автомобильном центром обслуживания населения. Площадь горения составила 1300 квадратных метров. В тушении приняли участие две спецтехники и две автоцистерны с водой. Причины устанавливаются дознавателем, - сказала Рукия Сычева.
Видео опубликовано в Instagram @na_dorogah_aktau.
Напомним, в 6 микрорайоне Актау произошел пожар на территории школы 5 июня.