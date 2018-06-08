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ЛАДА.kz » Происшествия

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 11:41

Просмотров: 187

В Мунайлинском районе горела свалка

Инцидент произошёл вечером 7 июня. Площадь горения составила 1300 квадратных метров. Пострадавших нет. Об этом рассказала Рукия Сычева, руководитель пресс-центра службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Кадр видео
Горение мусора произошло в 20:23 в селе Баскудук в промзоне №9 вчера, 7 июня.



- Происшествие признали горением, не пожаром. Выгорела свалка за автомобильном центром обслуживания населения. Площадь горения составила 1300 квадратных метров. В тушении приняли участие две спецтехники и две автоцистерны с водой. Причины устанавливаются дознавателем, - сказала Рукия Сычева.



Видео опубликовано в Instagram @na_dorogah_aktau.

Напомним, в 6 микрорайоне Актау произошел пожар на территории школы 5 июня.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:00
Yeń jamany ıis qoı. Qoqys polıgondary óltiretin boldy ģoı
 
 

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