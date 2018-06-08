Пострадавшая в ДТП в селе Мангистау-4 женщина находится без сознания

Мангистауская областная больница. Фото автора
Напомним, в результате ДТП, произошедшего 6 июня в селе Мангистау-4, женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму.
- Для ее возраста это очень серьезная травма. У нее массивное кровоизлияние головного мозга и субдуральная гематома. Мы сделали трепанацию черепа и удалили гематому. Операция прошла нормально, но из-за состояния тяжести травмы больная находится без сознания на аппаратном дыхании, - прокомментировал Борис Чагай.
По информации пресс-службы ДВД Мангистауской области, по данному ДТП проводится досудебное расследование.
- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований Мунайлинского РОВД по ст.345 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы, ведется досудебное расследование, - отметили в пресс-службе ДВД.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 6 июня в селе Мангистау-4. В ДТП пострадали три человека.
- Для ее возраста это очень серьезная травма. У нее массивное кровоизлияние головного мозга и субдуральная гематома. Мы сделали трепанацию черепа и удалили гематому. Операция прошла нормально, но из-за состояния тяжести травмы больная находится без сознания на аппаратном дыхании, - прокомментировал Борис Чагай.
По информации пресс-службы ДВД Мангистауской области, по данному ДТП проводится досудебное расследование.
- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований Мунайлинского РОВД по ст.345 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы, ведется досудебное расследование, - отметили в пресс-службе ДВД.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 6 июня в селе Мангистау-4. В ДТП пострадали три человека.
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