«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 08 Июня
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 333.08 KZT
  • €1 = 393.67 KZT
  • 1 RUB = 5.38 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:37

Просмотров: 554

Пострадавшая в ДТП в селе Мангистау-4 женщина находится без сознания

Как проинформировал Борис Чагай, нейрохирург Мангистауской областной больницы (МОБ), пациентке проведена операция на головной мозг, 67-летняя женщина подключена к аппарату искусственного дыхания.

Мангистауская областная больница. Фото автора
Напомним, в результате ДТП, произошедшего 6 июня в селе Мангистау-4, женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму.

- Для ее возраста это очень серьезная травма. У нее массивное кровоизлияние головного мозга и субдуральная гематома. Мы сделали трепанацию черепа и удалили гематому. Операция прошла нормально, но из-за состояния тяжести травмы больная находится без сознания на аппаратном дыхании, - прокомментировал Борис Чагай.

По информации пресс-службы ДВД Мангистауской области, по данному ДТП проводится досудебное расследование.

- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований Мунайлинского РОВД по ст.345 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы, ведется досудебное расследование, - отметили в пресс-службе ДВД.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 6 июня в селе Мангистау-4. В ДТП пострадали три человека.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика