В Актау трехлетнему мальчику защемило руку на эскалаторе

- У мужа на руках был девятимесячный ребенок, трехлетний сын тоже находился рядом, пока я снимала деньги в банкомате. Затем хотела взять на руки грудного ребенка и в этот момент сын побежал в сторону эскалатора. Я ринулась за ним, и увидела, как он споткнулся и упал. Левая ладонь его застряла между зубчиками эскалатора. Сразу же вырвала его оттуда и мысленно подумала, что у него там застряли пальцы. Сама тоже споткнулась и меня прищемило. Его и мои ноги были в царапинах. Одежда была порвана. Мы с мужем взяли ребенка и побежали в аптеку, где нам оказали первую медицинскую помощь. Была лужа крови. Фармацевт попыталась сделать обезболивающий укол, но ребенок был в таком шоке, что у нее не вышло, и мы поехали в областную детскую больницу, - рассказала Ильмира, мама пострадавшего.

- Мне кажется, что с открытия ТРК там не проводился ремонт эскалаторов. Если присмотреться к ним, то можно увидеть дефекты. Если бы зубцы на эскалаторе были в порядке, то руку ребенка не прищемило, а оттолкнуло назад. Получается, что это место для экстремального отдыха. Весь город гуляет здесь, у всех дети. Там и пожилые люди ходят, девушки на каблуках. Я рада, что с моим ребенком все в порядке, но мне все же страшно за других детей, время каникул все-таки. Я понимаю, что не уследила за ребенком. А у кого-то по шесть детей или детишки из лагеря идут в кинотеатр. Если будут такие случаи, кто будет в ответе? – возмутилась Ильмира.

Муж с женой и двумя детьми зашли в торгово-развлекательный центр, чтобы снять деньги в банкомате.В больнице, по словам матери, ребенку наложили швы. После рентгена выяснилось, что кости у него целы.Затем родители отправились в ТРК «Актау», чтобы написать жалобу. Администрации и руководства заведения, по их словам, на месте не оказалось. От сотрудников заведения они не смогли получить вразумительного ответа.В администрации ТРК «Актау» сообщили, что по данному факту необходимо обращаться с письменным заявлением. Редакция ожидает официальный комментарий от руководства заведения и от пресс-службы ДВД Мангистауской области.