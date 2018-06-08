«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 08 Июня
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 334.02 KZT
  • €1 = 392.91 KZT
  • 1 RUB = 5.32 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:30

Просмотров: 518

В Актау трехлетнему мальчику защемило руку на эскалаторе

Родители ребенка рассказали о происшествии, случившемся на эскалаторе в торгово-развлекательном комплексе «Актау» 6 июня.

Фото предоставила мама пострадавшего ребенка
Муж с женой и двумя детьми зашли в торгово-развлекательный центр, чтобы снять деньги в банкомате.

- У мужа на руках был девятимесячный ребенок, трехлетний сын тоже находился рядом, пока я снимала деньги в банкомате. Затем хотела взять на руки грудного ребенка и в этот момент сын побежал в сторону эскалатора. Я ринулась за ним, и увидела, как он споткнулся и упал. Левая ладонь его застряла между зубчиками эскалатора. Сразу же вырвала его оттуда и мысленно подумала, что у него там застряли пальцы. Сама тоже споткнулась и меня прищемило. Его и мои ноги были в царапинах. Одежда была порвана. Мы с мужем взяли ребенка и побежали в аптеку, где нам оказали первую медицинскую помощь. Была лужа крови. Фармацевт попыталась сделать обезболивающий укол, но ребенок был в таком шоке, что у нее не вышло, и мы поехали в областную детскую больницу, - рассказала Ильмира, мама пострадавшего.


В Актау трехлетнему мальчику защемило руку на эскалаторе


В больнице, по словам матери, ребенку наложили швы. После рентгена выяснилось, что кости у него целы.

В Актау трехлетнему мальчику защемило руку на эскалаторе


Затем родители отправились в ТРК «Актау», чтобы написать жалобу. Администрации и руководства заведения, по их словам, на месте не оказалось. От сотрудников заведения они не смогли получить вразумительного ответа.

В Актау трехлетнему мальчику защемило руку на эскалаторе


- Мне кажется, что с открытия ТРК там не проводился ремонт эскалаторов. Если присмотреться к ним, то можно увидеть дефекты. Если бы зубцы на эскалаторе были в порядке, то руку ребенка не прищемило, а оттолкнуло назад. Получается, что это место для экстремального отдыха. Весь город гуляет здесь, у всех дети. Там и пожилые люди ходят, девушки на каблуках. Я рада, что с моим ребенком все в порядке, но мне все же страшно за других детей, время каникул все-таки. Я понимаю, что не уследила за ребенком. А у кого-то по шесть детей или детишки из лагеря идут в кинотеатр. Если будут такие случаи, кто будет в ответе? – возмутилась Ильмира.


В Актау трехлетнему мальчику защемило руку на эскалаторе


В администрации ТРК «Актау» сообщили, что по данному факту необходимо обращаться с письменным заявлением. Редакция ожидает официальный комментарий от руководства заведения и от пресс-службы ДВД Мангистауской области.


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика