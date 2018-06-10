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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:45

Просмотров: 3150

ДТП возле Жанаозена: Машина сгорела, несколько человек госпитализированы

Авария, по информации очевидцев, произошла при въезде в Жанаозен 10 июня примерно в 20:00.

Фото очевидцев
Легковой автомобиль Lexus ES 330, по словам очевидца, на подъеме начал совершать обгон. Выехав на полосу встречного движения, он лоб в лоб столкнулся с Toyota Avalon. В результате столкновения Toyota Avalon окутало пламенем, машина сгорела полностью.

С места происшествия, как сообщили в Жанаозенской центральной городской больнице, с многочисленными переломами госпитализированы несколько человек. На данный момент врачи делают рентген. Остальные подробности пообещали предоставить позже.





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ДТП на трассе Актау-Жанаозен: Несколько человек с переломами госпитализированы с места происшествия


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 22:14
Ókinishti. Bul apat qalģan jol qatysýshylaryna sabaq bolaryna úmittimin.
 
 

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