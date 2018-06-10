ДТП возле Жанаозена: Машина сгорела, несколько человек госпитализированы

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Легковой автомобиль Lexus ES 330, по словам очевидца, на подъеме начал совершать обгон. Выехав на полосу встречного движения, он лоб в лоб столкнулся с Toyota Avalon. В результате столкновения Toyota Avalon окутало пламенем, машина сгорела полностью.С места происшествия, как сообщили в Жанаозенской центральной городской больнице, с многочисленными переломами госпитализированы несколько человек. На данный момент врачи делают рентген. Остальные подробности пообещали предоставить позже.