В Актау мужчина упал с трехметровой высоты

Приемный покой МОБ. Фото автора
Мужчина 1995 года рождения упал с трехметровой высоты. Несчастный случай, по словам сотрудников Скорой, произошел по неосторожности.
- Вызов в диспетчерскую поступил 18 июня в 18:54 от знакомой пострадавшего. В течение 10 минут бригада прибыла на место происшествия. Мужчина, получивший травмы, находился в сознании, доставлен в приемный покой МОБ, - прокомментировала Жайнагуль Ильясова.
Пострадавший, как прокомментировал Айткали Чалабаев, заведующий отделением экстренной медицинской помощи МОБ, получил многооскольчатый перелом левого бедра.
- Пациент переведен в отделение травматологии, планируется операция. Состояние оценивается как средней степени тяжести, - сказал Айткали Чалабаев.
Напомним, 12 июня в 28 микрорайоне Актау мужчина насмерть разбился при падении с высоты пятого этажа.
- Вызов в диспетчерскую поступил 18 июня в 18:54 от знакомой пострадавшего. В течение 10 минут бригада прибыла на место происшествия. Мужчина, получивший травмы, находился в сознании, доставлен в приемный покой МОБ, - прокомментировала Жайнагуль Ильясова.
Пострадавший, как прокомментировал Айткали Чалабаев, заведующий отделением экстренной медицинской помощи МОБ, получил многооскольчатый перелом левого бедра.
- Пациент переведен в отделение травматологии, планируется операция. Состояние оценивается как средней степени тяжести, - сказал Айткали Чалабаев.
Напомним, 12 июня в 28 микрорайоне Актау мужчина насмерть разбился при падении с высоты пятого этажа.
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