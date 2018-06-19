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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:42

Просмотров: 1253

В Актау мужчина упал с трехметровой высоты

Случай произошел 18 июня во время мытья окон в 7 микрорайоне Актау. Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу (МОБ). Об этом сообщила Жайнагуль Ильясова, заместитель директора областной станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Приемный покой МОБ. Фото автора
Мужчина 1995 года рождения упал с трехметровой высоты. Несчастный случай, по словам сотрудников Скорой, произошел по неосторожности.

- Вызов в диспетчерскую поступил 18 июня в 18:54 от знакомой пострадавшего. В течение 10 минут бригада прибыла на место происшествия. Мужчина, получивший травмы, находился в сознании, доставлен в приемный покой МОБ, - прокомментировала Жайнагуль Ильясова.

Пострадавший, как прокомментировал Айткали Чалабаев, заведующий отделением экстренной медицинской помощи МОБ, получил многооскольчатый перелом левого бедра.

- Пациент переведен в отделение травматологии, планируется операция. Состояние оценивается как средней степени тяжести, - сказал Айткали Чалабаев.

Напомним, 12 июня в 28 микрорайоне Актау мужчина насмерть разбился при падении с высоты пятого этажа.


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