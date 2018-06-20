При столкновении внедорожника и самосвала на трассе Актау-Жанаозен погибли два человека

На месте происшествия
По данному факту началось расследование по части 4 статьи 345 Уголовного Кодекса Республики Казахстан («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований Каракиянского районного отдела внутренних дел. Проводится досудебное расследование, - сообщили в ДВД Мангистауской области.
Напомним, столкновение автомашины марки Toyota Land Cruiser и самосвала Camc Hn3250g6d произошло 16 июня на трассе Актау-Жанаозен.
Для справки: пункт 4 статьи 345 УК РК:
Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.
Фото очевидецев
- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований Каракиянского районного отдела внутренних дел. Проводится досудебное расследование, - сообщили в ДВД Мангистауской области.
Напомним, столкновение автомашины марки Toyota Land Cruiser и самосвала Camc Hn3250g6d произошло 16 июня на трассе Актау-Жанаозен.
Для справки: пункт 4 статьи 345 УК РК:
Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.
Фото очевидецев
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