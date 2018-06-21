В Мунайлинском районе сгорел автомобиль

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Происшествие случилось вечером 20 июня во дворе жилого дома в селе Мангистау-3.
- Полностью сгорел автомобиль Mazda 626. Пострадавших нет. Задействованы одна единица техники и четыре сотрудника. Пожар ликвидирован в 17:32, - рассказала Рукия Сычева.
В среду, 20 июня, по сообщению Рукии Сычевой, в Мунайлинском районе произошло три случая горения сухостоя.
Напомним, в этот же день загорелся автомобиль в 4 микрорайоне Актау.
- Полностью сгорел автомобиль Mazda 626. Пострадавших нет. Задействованы одна единица техники и четыре сотрудника. Пожар ликвидирован в 17:32, - рассказала Рукия Сычева.
В среду, 20 июня, по сообщению Рукии Сычевой, в Мунайлинском районе произошло три случая горения сухостоя.
Напомним, в этот же день загорелся автомобиль в 4 микрорайоне Актау.
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