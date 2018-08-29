Полицейские Актау задержали автомобиль с рыбой осетровых пород

Влечет штраф в размере до 3000 МРП (7 215 000 тенге) либо исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Автомобиль Kia Sportage задержали сотрудники роты ДПС местной полицейской службы ДВД Мангистауской области совместно с коллегами из природоохранной полиции.Мужчине грозит административная ответственность по части 1 статьи 339 УК РК.Напомним, за семь месяцев текущего года в Мангистауской области раскрыто 32 дела по фактам браконьерства.