Полицейские Актау задержали автомобиль с рыбой осетровых пород

Фото из архива Lada.kz
Автомобиль Kia Sportage задержали сотрудники роты ДПС местной полицейской службы ДВД Мангистауской области совместно с коллегами из природоохранной полиции.
Мужчине грозит административная ответственность по части 1 статьи 339 УК РК.
Для справки. Статья 339 УК РК - «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».
Напомним, за семь месяцев текущего года в Мангистауской области раскрыто 32 дела по фактам браконьерства.
Мужчине грозит административная ответственность по части 1 статьи 339 УК РК.
Для справки. Статья 339 УК РК - «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».
Напомним, за семь месяцев текущего года в Мангистауской области раскрыто 32 дела по фактам браконьерства.