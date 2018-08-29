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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:23

Просмотров: 750

Полицейские Актау задержали автомобиль с рыбой осетровых пород

Подозреваемого в браконьерстве задержали вчера, 28 августа, в 28А микрорайоне Актау. Житель села Акшукур перевозил в автомобиле 20 килограммов рыбы осетровых пород.

Фото из архива Lada.kz
Автомобиль Kia Sportage задержали сотрудники роты ДПС местной полицейской службы ДВД Мангистауской области совместно с коллегами из природоохранной полиции.

Мужчине грозит административная ответственность по части 1 статьи 339 УК РК.

Для справки. Статья 339 УК РК - «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».

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Напомним, за семь месяцев текущего года в Мангистауской области раскрыто 32 дела по фактам браконьерства.


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Комментарии ( 1 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 14:47
штраф в размере до 3000 МРП (7 215 000 тенге)

Лучше конфискуйте у него (Автомобиль Kia Sportage задержали сотрудники роты ДПС) машину,она соразмерна сумме штрафа.Машину небось взял с продажи таких вот карандашей!? Продайте её с молотка и купите тёплые вещи в Дом малютки.
 
 

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